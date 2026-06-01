Se lanzó el clúster de la papa de Mendoza durante el encuentro "Habemus Papas II 2026"

El lanzamiento de la propuesta de formar un clúster mendocino de la papa fue el tema destacado de la primera jornada del encuentro "Habemus Papas II, 2026" , realizado en la sede del INTA en Luján de Cuyo, que reunió a cientos de productores, alumnos, investigadores y empresarios del sector.

El encuentro se realizó en el marco del Día Internacional de la papa e intentó combinar diferentes experiencias y disertaciones de expositores locales e internacionales, relacionadas con el desarrollo científico, la comercialización del cultivo, las innovaciones y la estrategia para la diversificación productiva regional.

Muchos interesados se arrimaron hasta la sede del INTA Luján de Cuyo para participar de la jornada técnica del encuentro "Habemus papas II".

Para profundizar sobre la propuesta de formar un clúster donde participen diversos actores del sector, el director de Agricultura de Mendoza, Alfredo Draque , explicó que el lanzamiento de la propuesta lo realizan en conjunto con el INTA, el Conicet, las municipalidades y los productores e industriales de la papa .

"Hay muchísimo interés y hemos empezado a trabajar un concepto para poder crear redes entre proveedores, productores, industriales , similar a lo que se hizo hace muchos años con 'Tomate 2000', una forma de aglutinar a los actores del sector y también a proveedores del sistema con el objetivo de mejorar la productividad general. Queremos fomentar el cultivo de la papa para industria y reforzar el consumo en fresco”, detalló.

El funcionario agregó que hay otro nivel de producción que hoy es muy incipiente en Mendoza, que son los papines andinos, también para consumo en fresco, pero con fines gastronómicos bastante específicos. “Se apunta a que cada uno tenga distintas opciones, porque son papines y papas que tienen otra genética, con diferentes colores, diferente materia seca y contenido, por ejemplo, de minerales que son muy positivos para la salud. Entonces, integrando toda la variedad de la papa en general, creemos que desde el Gobierno de la provincia es un cultivo estratégico para diversificar y que los productores tengan una opción al cultivo tradicional”, subrayó.

Draque se mostró optimista con la formación de esta organización y la consideró un punto de partida “para algo que va a ser mucho más grande y que va a trascender durante mucho más tiempo que nuestra gestión. Hacia adelante esperamos que esto sea algo que crezca cada vez más”.

Con respecto a cómo se irá implementando el clúster, el funcionario provincial mostró su apoyo a la coordinación del sistema “para que se vayan acercando los productores, las distintas organizaciones, entidades y también los mismos proveedores de insumos para el sector, ya que es muy importante tener insumos de calidad y que estén validados para poder integrar un sistema en donde vaya haciéndose más eficiente el cultivo, con mayor productividad, mejor manejo y más cuidado del medio ambiente, y por supuesto mayor rentabilidad para los productores. Ese es el objetivo del clúster”.

Papas andinas 2

Encuentro de la papa

Entre los disertantes estuvo presente Rodrigo López, de la empresa Simplot, que se instaló en Mendoza, con fábrica en Luján de Cuyo y campos en Pareditas, San Carlos, donde produce papa prefrita congelada, principalmente en corte bastón.

"Cultivamos entre 750 y 780 hectáreas al año, abasteciéndonos en su mayoría de papa mendocina y algo de Buenos Aires. Exportamos entre 70 y 80% de la producción, principalmente a Brasil y Latinoamérica, y el resto va al mercado interno argentino. Buscamos aumentar la producción local por la buena calidad de la papa mendocina y trabajamos con productores regionales para mantener altos estándares y un negocio rentable", señaló a Los Andes.

El encuentro incluyó conferencias sobre tendencias en Latinoamérica y el mundo, y agricultura regenerativa, con disertantes de Perú, Ecuador y Argentina.

También hubo conversatorios sobre las ventajas productivas de Mendoza para el cultivo de papa; actualidad de la producción y comercialización para consumo en fresco, industria y papas andinas; y se presentó el libro “Papas andinas y quinua”. Además, hubo una masterclass gastronómica y un almuerzo temático.

El sábado, "Habemus papas II" continuó en Estancia Atamisque (La Carrera, Tupungato). El programa incluyó conversatorios con referentes del INTA, la empresa Simplot y el Centro Internacional de la Papa. También, una variada oferta gastronómica a cargo de una decena de chefs invitados, ya que el énfasis estuvo puesto en las papas andinas. La propuesta se completa con feria de productores, vinos selectos y paisajes únicos de montaña.