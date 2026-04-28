La CGT llamó a la unión sindical contra la reforma laboral: "No hay margen para la tibieza"

Este martes, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo llamó a la unión sindical tras recibir otro revés judicial por el fallo que ordenó seguir tramitando la reforma laboral en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia del Trabajo.

Otro fallo positivo para el Gobierno en la reforma laboral: la demanda de la CGT cambiará de fuero

La CGT ratificó la movilización del 30 de abril contra el Gobierno de Milei

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el miembro del triunvirato de la CGT participó en la ciudad de Córdoba de un encuentro con más de 40 secretarios generales del gremialismo provincial, en una jornada que puso en el centro la necesidad de “fortalecer la unidad sindical y consolidar una agenda común frente al contexto económico y social”.

Durante la reunión, Jerónimo, (junto a miembros del Consejo Directivo de la CGT Nacional como los sindicalistas Pablo Flores de Aefip, Nahuel Chancel de petroleros y Marcelo Pariente de motoqueros), expresó la “voluntad de sostener una presencia federal activa, basada en el diálogo directo con las organizaciones gremiales del interior del país”.

La CGT llamó a fortalecer la unidad sindical ante el fallo de la Justicia por la reforma laboral

En ese marco, el titular del sindicato del Vidrio remarcó “la importancia de escuchar y acompañar a cada sector”, en un escenario marcado por dificultades estructurales.

Por otro lado, subrayó que el movimiento obrero debe asumir un rol activo frente a este escenario: “No hay margen para la tibieza. El movimiento obrero tiene que estar de pie y organizado”, expresó.

Asimismo, destacó que “los sindicatos siguen siendo el pilar fundamental en la defensa de la justicia social y la herramienta más contundente frente a un modelo de exclusión”

Fallo positivo para el Gobierno

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa iniciada por la central obrera para cuestionar la constitucionalidad de la reforma laboral deberá tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia Nacional del Trabajo.

Para el Poder Ejecutivo, este movimiento es considerado un triunfo estratégico, ya que desplaza el litigio de un ámbito tradicionalmente percibido como más receptivo a los reclamos sindicales y lo concentra en un fuero donde suelen dirimirse las causas contra el Estado.

El tribunal respaldó el argumento central del Gobierno, sosteniendo que las leyes que modifican la jurisdicción y competencia judicial son de orden público y aplicación inmediata, incluso para causas que ya están en trámite. Además, los jueces subrayaron que la reforma laboral involucra materias federales que exceden lo estrictamente laboral, como la organización de tribunales y la potestad del Congreso para asignar competencias.