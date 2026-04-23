23 de abril de 2026 - 16:16

Milei celebró el fallo de la reforma laboral: "No podrán detener el crecimiento que se viene"

La Cámara del Trabajo dejó sin efecto la cautelar tras la presentación de la CGT, que frenaba parte de la nueva ley.

Javier Milei celebró el fallo de la reforma laboral

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EFE
Los Andes | Redacción Política
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En la misma línea, y desde sus redes sociales, manifestó que la normativa sancionada el pasado 27 de febrero “sigue vigente” y celebró la noticia por medio de una publicación escrita por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien a su vez citó a su par en Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Estas declaraciones surgieron este jueves al mediodía, cuando se dio a conocer la suspensión de la cautelar emitida por el juez Raúl Ojeda respecto a los 82 artículos que la CGT pretendía eliminar porque, tal como sostenía el triunvirato conformado por Jorge Sola; Octavio Arguello; y Cristian Jerónimo, “atentaban contra los derechos adquiridos de los trabajadores”.

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El fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo permitió que los artículos cuestionados de la Ley 27.802 sigan vigentes, incluyendo cambios en la jornada laboral, indemnizaciones y periodo de prueba. Previamente, la cartera de Pettovello, había expresado su rechazo sobre los intentos de “obstaculizar las reformas necesarias” por parte de la central obrera.

Así, el tribunal resolvió “modificar la resolución del 7 de abril de 2026 y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación deducido por el Estado nacional”, por lo que la cautelar deja de tener efecto mientras se sustancia el trámite ante la Cámara.

En términos prácticos, la resolución implica que los puntos de la reforma laboral que se encontraban frenados recuperan plena vigencia. Con este movimiento, el expediente ingresa en una fase crucial: la Cámara deberá analizar los planteos de fondo para determinar si confirma o revoca la medida cautelar de forma definitiva.

A pesar de las celebraciones, la CGT busca mantener los cuestionamientos judiciales sobre la constitucionalidad de la normativa vigente.

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