23 de abril de 2026 - 10:27

Milei designó a Fernando Iglesias embajador en Luxemburgo

La medida establece que el funcionario asumirá el nuevo cargo sin dejar sus actuales funciones como representante argentino ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

El Gobierno nacional designó a Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gran Ducado de Luxemburgo

El Gobierno nacional designó a Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gran Ducado de Luxemburgo

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Noticas Argentinas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional designó a Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gran Ducado de Luxemburgo, según se informó este jueves a través de una publicación en el Boletín Oficial.

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La medida establece que el funcionario asumirá el nuevo cargo sin dejar sus actuales funciones como representante argentino ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

La designación quedó formalizada mediante el decreto 268/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

En el texto oficial se detalla que el nombramiento se concretó luego de que Luxemburgo otorgara el plácet de estilo, requisito diplomático necesario para la acreditación del embajador en ese país.

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