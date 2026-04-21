Milei cerró su visita en Israel participando y cantando en el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei participó como invitado de honor en la ceremonia oficial por el 78° aniversario de la independencia de Israel , celebrada este martes en el Monte Herzl de Jerusalén.

Milei será el primer líder extranjero en encender una antorcha en el Día de la Independencia de Israel

Milei dio un polémico discurso en Israel y fue ovacionado de pie: "Con determinadas culturas no se puede convivir"

Ubicado en la primera fila junto al primer ministro Benjamín Netanyahu , el jefe de Estado argentino selló la cercanía entre ambas naciones con un cálido abrazo antes de subir al escenario para ser protagonista de un momento inusual: la interpretación de “Libre”, la popular canción de Nino Bravo , que entonó ante la multitud y las máximas autoridades locales.

Durante su discurso, Milei trazó una distinción fundamental entre los "socios" y los "amigos", quienes forjan lazos inquebrantables basados en valores morales compartidos , asegurando que Argentina e Israel pertenecen a esta última categoría.

El mandatario tuvo el privilegio de encender la última de las 12 antorchas que representan a las tribus de Israel, un gesto que calificó como un testimonio de la unidad del pueblo judío y una referencia a la luz de los Macabeos frente a la oscuridad.

Asimismo, reafirmó su voluntad de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, a la que describió como la "capital espiritual" de la nación, "tan pronto como las condiciones lo permitan".

Contexto de la visita y regreso al país

La visita se produce en un contexto regional de extrema fragilidad, con una tregua incierta entre Estados Unidos e Irán y la amenaza latente de Hezbollah en la frontera con el Líbano, situación que condicionó la seguridad del evento.

A pesar de la tensión bélica y el estancamiento de las negociaciones de paz en Islamabad, Milei cumplió con una agenda que incluyó una visita a la Yeshiva Hebron, donde fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos tras un efusivo recibimiento de los estudiantes que rompió el protocolo. También rindió tributo al fallecido Papa Francisco en la Iglesia del Santo Sepulcro, lugar sagrado del cristianismo que el presidente visita habitualmente en sus giras.

Javier Milei en el Muro de los Lamentos, en Israel. Javier Milei en el Muro de los Lamentos, en Israel. @JMilei

Para cerrar su tercera visita oficial al país, el Presidente tiene previsto regresar al Muro de los Lamentos para rezar antes de emprender su vuelo de regreso a Buenos Aires junto a su hermana Karina Milei y el resto de la comitiva.

Este cierre espiritual y político consolida la postura internacional del gobierno argentino, bajo la premisa compartida con Netanyahu de que la victoria en el campo de batalla depende de las "fuerzas que vienen del cielo".