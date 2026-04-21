Con Milei en Israel, Adorni reaparece hoy en la misa homenaje al papa Francisco

El jefe de Gabinete Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito, volverá a mostrarse en público este martes al participar de una misa en homenaje al papa Francisco , al cumplirse el primer aniversario de su muerte.

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La ceremonia, organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), se realizará a las 17 en la Basílica de Luján y contará con una amplia convocatoria política.

El acto estará encabezado por Marcelo Colombo, presidente del Episcopado, y reunirá a buena parte del gabinete nacional.

Este 21 de abril de 2026 se cumple el primer aniversario de la muerte de Francisco

Entre los asistentes confirmados figuran la vicepresidenta Victoria Villarruel -enfrentada a Milei- , el titular de Diputados Martín Menem y ministros como Federico Sturzenegger , además de otros funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei no estará presente debido a su viaje oficial a Israel.

La reaparición de Adorni se da en un contexto político particular, atravesado por el respaldo del Gobierno y la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra. En los últimos días, el funcionario había retomado actividad con recorridas por Vaca Muerta y el Instituto Malbrán, acompañado por Karina Milei, en una señal de apoyo interno.

La convocatoria por Francisco también incluirá a representantes diplomáticos -unos 20 embajadores-, gobernadores, intendentes y autoridades provinciales, en una ceremonia que busca trascender lo religioso y consolidarse como un gesto institucional en memoria del pontífice argentino.

En paralelo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, oficiará otra misa a las 20 en la Basílica San José de Flores, barrio donde creció Francisco.

La jornada se completará con la plantación de un olivo por la paz y la bendición de un mural que luego será exhibido en una estación de la línea E de subte, como parte de los homenajes al legado del Papa.