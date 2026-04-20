Caso Adorni: la inmobiliaria afirmó que el departamento valía mucho más

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , sumó nuevas declaraciones clave. Los responsables de la inmobiliaria que intervino en la operación afirmaron ante la Justicia que el departamento adquirido en el barrio porteño de Caballito valía significativamente más que el monto declarado .

Milei dio un polémico discurso en Israel y fue ovacionado de pie: "Con determinadas culturas no se puede convivir"

La Justicia ordenó medidas para investigar si la esposa de Manuel Adorni es contratista del Estado

La martillera Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi , señalaron que el inmueble se ofrecía originalmente a US$ 340.000 , es decir, unos US$ 110.000 por encima del valor informado en la operación oficial.

Según los testimonios, la propiedad había sido refaccionada , lo que incrementaba su valor en el mercado. En ese contexto, Rucci calificó como “poco frecuente” la modalidad de compra utilizada, ya que el departamento fue adquirido en 12 cuotas sin interés , un esquema inusual en el sector inmobiliario.

De acuerdo con la investigación, la operación se cerró por US$ 230.000 , con un pago de US$ 30.000 en efectivo y US$ 200.000 financiados en cuotas , con vencimiento previsto para noviembre de este año.

En su declaración, Rucci también indicó que no participó en la hipoteca vinculada a la transacción. Sin embargo, la martillera mencionó haber ofrecido la propiedad a Pablo Feijoo , quien habría actuado como nexo entre las partes involucradas.

Según se desprende del expediente, Feijoo habría sido quien contactó a los vendedores —dos mujeres, entre ellas su madre— con Adorni y coordinó la operación.

El próximo miércoles 22, Feijoo deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita, donde deberá entregar su teléfono celular y documentación vinculada a la compra.

Avance de la causa judicial

La investigación continuará con nuevas declaraciones. El viernes será el turno de Matías Tabar, quien realizó refacciones en otra propiedad vinculada al entorno de Adorni, y el 27 de abril declarará Juan Cosentino, responsable de la venta de un inmueble en un country.

El expediente busca determinar si existieron irregularidades en las operaciones inmobiliarias y si los valores declarados se corresponden con los precios reales de mercado.