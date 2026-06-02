2 de junio de 2026 - 22:55

Adorni confirmó la apertura de un registro para que talleres mecánicos realicen la RTO

El Gobierno nacional anunció que desde este miércoles los talleres mecánicos habilitados podrán inscribirse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria.

El Gobierno habilitará talleres mecánicos para realizar la VTV y cambiará el sistema actual. Foto: Archivo Los Andes.

El Gobierno habilitará talleres mecánicos para realizar la VTV y cambiará el sistema actual. Foto: Archivo Los Andes.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional avanzará con una reforma en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) al permitir que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Se trata de una tarea que hasta ahora se encontraba concentrada en plantas específicas de verificación.

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La medida fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien anunció que desde este miércoles quedará abierto el registro para que establecimientos privados interesados puedan solicitar la correspondiente habilitación.

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Qué cambia con la nueva medida

La principal modificación consiste en la incorporación de talleres mecánicos particulares al sistema de revisiones técnicas obligatorias de vehículos.

Hasta el momento, estos controles se realizaban en plantas especialmente autorizadas para ese fin. Con el nuevo esquema, los talleres que cumplan con los requisitos exigidos podrán sumarse a la prestación del servicio.

Según explicó Adorni a través de sus redes sociales, la iniciativa busca poner fin al esquema concentrado en plantas específicas y ampliar la oferta disponible para los automovilistas.

Objetivos de la reforma y cómo funcionará

Desde el Gobierno sostienen que la apertura del sistema permitirá aumentar la competencia entre prestadores y facilitar el acceso a la revisión técnica obligatoria. Además, consideran que una mayor cantidad de establecimientos habilitados podría contribuir a reducir tiempos de espera y mejorar la disponibilidad del servicio en distintas regiones del país.

La medida forma parte de una serie de cambios impulsados por el Ejecutivo en materia de desregulación y simplificación de trámites. El registro comenzará a operar esta semana y estará dirigido a talleres mecánicos interesados en obtener la autorización correspondiente para efectuar controles técnicos vehiculares.

Para incorporarse al sistema, los establecimientos deberán cumplir con las condiciones técnicas y administrativas que definan las autoridades competentes. Asimismo, deberán establecerse mecanismos de fiscalización, controles de calidad y requisitos de equipamiento para garantizar que las inspecciones se realicen bajo estándares de seguridad equivalentes a los vigentes.

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