19 de abril de 2026 - 22:09

"Es un piojo resucitado": el biógrafo de Milei volvió a cargar contra Manuel Adorni

Nicolás Márquez volvió a cuestionar a Manuel Adorni en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y aseguró que su continuidad perjudica al Gobierno.

Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei.

Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, lanzó nuevas y duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

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“Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos”, afirmó Márquez en declaraciones a TN, donde volvió a cuestionar la continuidad del funcionario dentro del Gobierno. El escritor aclaró que no ocupa ningún cargo público, pero sostuvo que la permanencia de Adorni “le está restando apoyo” a La Libertad Avanza (LLA), en un contexto político delicado para el oficialismo.

Críticas a su rol en el Gobierno

Durante la entrevista, Márquez calificó al jefe de Gabinete como “un pésimo funcionario”. Además consideró que su desempeño perjudica políticamente a la gestión de Milei.

Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei
Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei.

Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei.

“No sé si lo van a sacar, pero deberían”, expresó, y agregó que el Gobierno ya debería haber tomado decisiones al respecto. En ese sentido, remarcó que el funcionario “le quedó enorme el cargo”.

Además, señaló que el rechazo social hacia Adorni “fue generado por él mismo”, en referencia a su exposición pública y su desempeño dentro del Ejecutivo.

Austeridad y discurso político

Márquez también vinculó sus críticas con el mensaje de austeridad que promueve el oficialismo. En ese marco, destacó el estilo personal de Milei y lo contrapuso con la figura de Adorni.

“Milei es austero en su vida personal”, afirmó, y sostuvo que el ajuste económico solo puede sostenerse si está acompañado por una “austeridad republicana”, que —según su visión— contrasta con el comportamiento del funcionario.

Las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos internos dentro de LLA, en medio de tensiones políticas y denuncias que involucran a integrantes del Gobierno. Además Márquez brindó más declaraciones en Crónica, donde reiteró su postura.

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