La noche tuitera de Adorni: reapareció con chicanas y burlas antes de una mesa de trabajo

Fiel a su estilo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni reapareció anoche en la red social X para responder a preguntas irónicas de libertarios en medio del escándalo que lo rodea en la causa por presunto enriquecimiento ilícito .

Las imágenes del antes y después del departamento de Manuel Adorni que investiga la Justicia

En un intercambio con un usuario que cuestionaba la cobertura de su caso comparándolo con una gira de Axel Kicillof por España, el funcionario replicó con una chicana: “Él no cambió el espejo del baño. Fin” .

Luego ante la pregunta irónica: "Manu ¿ Es verdad que te compraste un paquete de pan Bimbo artesanal ?", respondió: " Fake, Fin ". Otro internauta publicó: "Me dijeron que cambiaste las lámparas incandescentes por led ¿ Podrías desmentir esta acusación gravísima ?", a lo que Adorni contestó irónicamente: " Lo hice pero antes de asumir. Fin ".

Finalmente, un usuario le cuestionó: " Manu cómo podés pagarte Pedidos Ya Premium. Esto no lo voté ", a lo que el jefe de Gabinete reaccionó: "No pago Pedidos Ya Premium porque descubrí que tarda lo mismo. Fin".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2044995801093419213&partner=&hide_thread=false Perdón. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 17, 2026

Con Adorni a la cabeza, el Gobierno se reúne hoy en Casa Rosada

Este viernes, a las 11, Manuel Adorni encabezará una reunión de la mesa política en su despacho de la Casa Rosada para definir la hoja de ruta legislativa y, fundamentalmente, avanzar en el proyecto de reforma política.

Manuel Adorni en Casa Rosada Manuel Adorni arribando esta mañana a Casa Rosada.

El encuentro se produce en paralelo a los nuevos movimientos en la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Ante este escenario, el presidente Javier Milei decidió mantener un blindaje total sobre su funcionario, gesto que quedó sellado ayer con la foto de Adorni junto a Karina Milei durante una recorrida por Vaca Muerta.

A la reunión en la planta baja de la casa de Gobierno asistirán la Secretaria General de la Nación Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El gran ausente será el titular de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, quien se encuentra en Washington en viaje oficial.

La ambiciosa reforma política

El oficialismo apuesta a que el debate sobre la reforma electoral logre correr el foco mediático de las denuncias contra Adorni. El proyecto contempla eliminación de las PASO, reducción del financiamiento estatal y endurecimiento de condiciones con requisitos más estrictos para que los partidos mantengan su reconocimiento nacional.

Sin embargo, será una difícil tarea para el Ejecutivo porque tanto el PRO como la UCR ya adelantaron que no acompañarán la eliminación de las primarias, herramienta que consideran vital para dirimir internas en coaliciones opositoras.