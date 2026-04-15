Aliado de Milei pidió la renuncia de Manuel Adorni y escaló la interna oficialista

El escritor y dirigente Nicolás Márquez , identificado como uno de los hombres cercanos a Javier Milei , pidió públicamente la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de cuestionamientos que escalan dentro del oficialismo.

Milei compartió un salmo en sus redes tras el 3,4% de inflación y en medio de la polémica por Adorni

Las imágenes del antes y después del departamento de Manuel Adorni que investiga la Justicia

El planteo se realizó a través de un mensaje en la red social X, donde Márquez lanzó duras acusaciones contra el funcionario nacional, al que señaló por presuntas “mentiras” confirmadas en sede judicial .

En su publicación, Márquez no solo apuntó contra Adorni, sino que también presionó al resto del Gabinete al sostener que los ministros deberían exigir su salida o, en caso contrario, renunciar a sus cargos .

SE CONFIRMA JUDICIALMENTE OTRA MENTIRA DE ADORNI: Los Ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos: o acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público? La Libertad… pic.twitter.com/orXVZ5B5iB

“Los ministros, si tienen dignidad, deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos”, expresó, y cuestionó la continuidad del funcionario al preguntarse si “un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político a un mitómano público”.

El mensaje incluyó además un tono político más amplio, en el que reivindicó los valores iniciales de La Libertad Avanza (LLA) y llamó a recuperar la “mística de la honorabilidad”.

Un conflicto que expone tensiones internas

El pronunciamiento de Márquez deja en evidencia tensiones dentro del oficialismo, en un contexto donde Adorni ya se encuentra bajo cuestionamientos públicos y judiciales.

La crítica no solo impacta en la figura del jefe de Gabinete, sino que también abre interrogantes sobre la cohesión interna del Gobierno y el respaldo político dentro del espacio que lidera Milei.