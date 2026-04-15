15 de abril de 2026 - 20:11

Milei compartió un salmo en sus redes tras el 3,4% de inflación y en medio de la polémica por Adorni

El Presidente compartió un mensaje bíblico sobre la confianza en Dios como sostén ante la adversidad, luego de calificar como “malo” el dato de marzo.

El presidente Javier Milei publicó un salmo en sus redes sociales

El presidente Javier Milei publicó un salmo en sus redes sociales

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Tras el dato negativo del 3,4% de inflación y en medio de la polémica por el caso Adorni, el presidente Javier Milei compartió este miércoles en sus redes un mensaje con el Salmo 125:1, que alude a que la confianza en Dios brinda una estabilidad inquebrantable frente a las dificultades de la coyuntura.

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“El hombre que camina con la tora en el corazón posee la mirada del Tzadik (el justo). Es una mirada que no juzga por las apariencias superficiales, sino que penetra hasta la esencia. Su determinación no flaquea ante las tormentas del destino porque recuerda la promesa: ‘Los que confían en el Eterno son como el Monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre’ (Salmo 125:1)”, fue el mensaje que compartió el mandatario en sus redes sociales.

Milei Salmo
La imagen que compartió Milei en sus redes sociales

La imagen que compartió Milei en sus redes sociales

Previamente, Milei subió otra publicación generada con Inteligencia Artificial que lo mostraba a él atado al mástil de un barco y un grupo de sirenas que le pide que cambie su plan económico, con frases como “hay que darle a la maquinita”, “subí el gasto” y “emití”.

“No vamos a escuchar los cantos de las sirenas. Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina”, advirtió Milei el día anterior durante su discurso de cierre del encuentro de la AmCham.

El posteo no pasó desapercibido tras el dato negativo del 3,4% de inflación en marzo, el cual el propio Milei calificó de “malo”. “El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, afirmó el mandatario.

Pese a esto, el presidente aseguró que la tendencia cambiará en los próximos meses, durante su exposición en el encuentro de AmCham, donde también proyectó una recuperación de la economía.

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