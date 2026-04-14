Milei calificó como "malo" el 3,4% de inflación de marzo, pero confía en una "desaceleración"

El presidente Javier Milei reconoció que el dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4% , fue negativo y generó preocupación dentro del Gobierno. Aun así, el mandatario aseguró que se trata de un resultado puntual y expresó su expectativa de que en los próximos meses el índice retome la tendencia a la baja.

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“El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, sostuvo en su cuenta de X.

El ministro de Economía, Luis Caputo , adjudicó el dato negativo en cierta medida al golpe que provocó la guerra en Medio Oriente: “Entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas en combustibles (9%), en pasajes de avión de cabotaje (24%) y en transporte interurbano (22%)”.

INFLACIÓN El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC! PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX

“Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”, agregó.

“A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”, concluyó.

IPC de marzo, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo fue de 3,4%. De esta forma, el Índice de Precios al Consumidor se incrementó un 0,5% respecto a febrero y lleva un acumulado de 9,4% en el primer trimestre de 2026.

Entre los rubros que más aportan a la composición de datos se encuentran las subas de los precios en Educación (12,1%), Transporte (4,1%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%).

Esto se puede traducir en los aumentos de las cuotas de los colegios privados con el inicio de clases, el precio de la carne, los combustibles y el transporte público.

Mientras que los rubros que registraron menor aumento estuvieron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).