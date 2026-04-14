En AmCham, Milei afirmó que la inflación se va a derrumbar y la economía crecerá: "No hay que desesperarse"

Javier Milei se refirió al dato de la inflación de marzo, que alcanzó el 3,4% , y admitió que no fue para nada bueno, pero aseguró que la tendencia cambiará en los próximos meses. Los hizo durante su exposición en el encuentro de AmCham, donde también proyectó una recuperación de la economía.

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Milei calificó como "malo" el 3,4% de inflación de marzo, pero confía en una "desaceleración"

“El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentina vuelve a crecer. La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política ”, remarcó.

En ese contexto, el presidente explicó que el índice respondió a distintos factores y pidió paciencia, a pesar de que “de a poco viene subiendo desde mediados del año pasado”. También remarcó que hacia adelante “espera una fuerte desaceleración de los precios” junto con una mejora en la actividad.

También explicó por qué fue sincero al demostrar su descontento con el IPC de marzo, publicado por el Indec .

“Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como odio la inflación y como el dato no me gustó, voy a hablar de inflación ”, sostuvo al iniciar su exposición en el encuentro de la AmCham.

Embed Discurso del Presidente Javier Milei en el AmCham Summit 2026. pic.twitter.com/UobGUCWF4V — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 14, 2026

Y explicó: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impacatar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.

“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, insistió.

"Además tengo una buena noticia: La demanda de dinero está subiendo”, sostuvo en referencia a que eso ayudará a bajar la inflación en el futuro.