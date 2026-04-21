"Sus gestos permanecen grabados": León XIV recordó al Papa Francisco a un año de su muerte.

Este martes, el mundo conmemora el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco , el primer pontífice latinoamericano de la historia. En una jornada de emoción y recuerdo, su sucesor, León XIV , envió un mensaje desde África para honrar la memoria del argentino Jorge Mario Bergoglio.

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"En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones", expresó el actual Papa a través de la red social X.

León XIV animó a la Iglesia y a los fieles a recoger el legado de Francisco, instando a seguir "proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo".

En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido #PapaFrancisco , sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones. Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la…

Homenajes en Roma

La capital italiana se convirtió en el epicentro de los actos conmemorativos. El evento principal es una misa en la Basílica de Santa María la Mayor, el templo donde Francisco pidió expresamente ser enterrado, rompiendo con la tradición de las grutas vaticanas.

Durante la liturgia se leerá un mensaje enviado por León XIV, quien se encuentra actualmente en la fase final de su gira africana, con arribo previsto para hoy en Guinea Ecuatorial.

El mensaje de Giorgia Meloni

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también se sumó a los homenajes destacando a Bergoglio como "una figura que influyó profundamente en nuestro tiempo y cuyo mensaje continúa vigente".

A través de un mensaje en redes sociales acompañado de una foto junto al pontífice, la mandataria subrayó que "su recuerdo permanece muy vivo". Además, destacó que "en su enseñanza, enfatizó constantemente el valor de la paz, el cuidado de los más vulnerables y la responsabilidad hacia los demás".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2046484667100962972&partner=&hide_thread=false Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente.

Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con… pic.twitter.com/THg0DeJghL — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

"Se dirigió al mundo con palabras sencillas, llegando tanto a creyentes como a no creyentes, y abordando también temas que afectan a la vida cotidiana", añadió.

Finalmente, Meloni recordó con especial afecto la participación de Francisco en la cumbre del G7 en junio de 2024, la cual se trató de la primera vez que un Papa asistía a este foro de líderes mundiales. "Fue un regalo inmenso que atesoro. Gracias por todo, Papa Francisco", manifestó la funcionaria.