Cómo es el documental de Martin Scorsese sobre el papa Francisco: se estrena a un año de su muerte

El laureado director estadounidense Martin Scorsese presentará su nueva película documental "Aldeas, el último sueño del papa Francisco ", con una proyección privada en el Vaticano este martes 21 de abril, a un año de la muerte del pontífice argentino como un homenaje a su legado cultural y espiritual .

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El documental fue impulsado junto a Scholas Occurrentes, el movimiento educativo católico global fundado por el propio Francisco, y reúne imágenes filmadas en Italia, Indonesia, Gambia y el propio Vaticano .

Según la sinopsis oficial, revelada por Variety, la obra incluye e l último testimonio inédito del argentino, registrado poco antes de su fallecimiento, y propone una mirada sobre el poder del cine como herramienta de encuentro y transformación social.

“Aldeas” se construye como una experiencia colectiva: comunidades de distintos países crean y comparten sus propias historias, en un proceso que también incluye el regreso de Scorsese a la tierra de sus ancestros en Sicilia.

Allí, el cineasta detrás de obras como "Taxi Driver" y "Casino", pero también creador de filmes con temática religiosa como "La última tentación de Cristo", "Kundun" y "Silencio" , trabaja con jóvenes locales en la realización de una película, en un gesto que conecta identidad, memoria y expresión artística.

El papa Francisco junto al director Martin Scorsese y su esposa Helen Morris durante una conferencia promovida por La Civilta Cattolica y la Universidad de Georgetown en el Vaticano, 27 de mayo de 2023.

El Papa Francisco se reúne con el director Martin Scorsese y su esposa Helen Morris durante una conferencia promovida por La Civilta Cattolica y la Universidad de Georgetown en el Vaticano, 27 de mayo de 2023. / Foto: Gentileza

La propuesta es definida como una convergencia entre las visiones de Scorsese y Francisco sobre el arte, la espiritualidad y la humanidad. Los materiales promocionales destacan que el proyecto busca ir más allá del cine tradicional, transformando la narración en un acto de identidad y resistencia, con el objetivo de fomentar el diálogo intercultural e intergeneracional.

El filme es una producción de Aldeas Scholas Films junto a Sikelia Productions y Massive Owl Productions, con un equipo creativo que incluye a Clare Tavernor y Johnny Shipley en la dirección, y a reconocidos directores de fotografía como Ellen Kuras y Salvatore Totino.

El proyecto cuenta con financiamiento independiente de patrocinadores internacionales, con la premisa de reinvertir los ingresos en la expansión global de la iniciativa.

"Este filme es un homenaje al Santo Padre", afirmó Scorsese, fervoroso católico.

"Honra su memoria encarnando el espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana. En este momento de la historia, creo que eso no es solo un sueño, sino una necesidad", dijo en un comunicado.