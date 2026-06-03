Genio del humor: Daniel Quiroga vuelve a los escenarios mendocinos con un unipersonal en el Le Parc

La infancia bajo la lupa del humor de Daniel Quiroga es la propuesta que trae “Cuentos infantiles para adultos”, el espectáculo de teatro que se presentará este sábado 6 de junio, a las 21.30, en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc . Las localidades para la función ya se encuentran disponibles por EntradaWeb.

Escrito y protagonizado por el reconocido actor mendocino, este unipersonal analiza clásicos relatos desde una perspectiva adulta, revelando los subtextos, mandatos y miedos ocultos de esas historias. Siempre desde la mirada irónica, inteligente y cargada de humor que caracteriza al artista.

Luego de comenzar el año compartiendo su talento con el público de Lima (Perú), Daniel Quiroga ya se encuentra nuevamente en la provincia y en el mejor lugar donde se lo puede encontrar: arriba de un escenario. En esta oportunidad, con un show cargado de nostalgia, en el que la época de la niñez se vuelve su material de estudio para provocar risas y algunas reflexiones. Imposible perderse la invitación.

Daniel Quiroga es una de las caras más reconocidas y talentosas de la escena teatral de la provincia. Trabajó desde muy joven y encontró en el teatro una verdadera profesión. Actor, autor, mimo, director y docente teatral, como él se define, “multiuso”, Daniel desarrolló su carrera en diferentes universidades, centros y talleres culturales de Argentina y Latinoamérica.

A los 18 años viajó a Ecuador, en plena época del proceso militar en Argentina, en compañía de su tío, el actor Ernesto Suárez, quien le aportó las primeras herramientas teatrales importantes a través del grupo Juglar. Al regresar, decidió empezar a vivir del teatro y formó, junto a Gustavo Álvarez, el grupo de mimo Pierrot.

En la década del ’80 se convirtió en un referente local de la disciplina y su camino siguió por el lado del humor, con clásicos como “Educando al Nene”, entre otras comedias de la escena local. Con más de 40 años de trayectoria, Daniel Quiroga se ha transformado en uno de los referentes consagrados de la provincia. En las tablas ha brillado como actor, autor, mimo y director.