1 de junio de 2026 - 11:27

Jairo cantará con la Filarmónica de Mendoza en el teatro Independencia: ya se pueden comprar las entradas

El teatro Independencia recibirá a Jairo el próximo 13 de junio, con un concierto sinfónico que repasará su gran trayectoria. Dónde comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Luego del exitoso lanzamiento de “50 años de Música”, el álbum conmemorativo con el que recorrió las salas más importantes del país, Jairo vuelve a encontrarse con el público mendocino en un concierto especial junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

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El concierto será el próximo sábado 13 de junio en el Teatro Independencia. Las entradas ya se encuentran disponibles en EntradaWeb.

El espectáculo propone un recorrido por las canciones más significativas de su trayectoria, combinando clásicos inolvidables con nuevas composiciones que continúan renovando su camino artístico.

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La obra de Jairo atraviesa generaciones y forma parte de la memoria musical argentina. Dueño de una de las voces más reconocidas y queridas del país, el artista mantiene intacta su sensibilidad y su permanente búsqueda creativa, consolidándose como un referente indiscutido de la canción popular.

La gira cuenta además con la participación especial de Fran Posse, su nieto e hijo de Yaco González, con quien comparte escenario en una propuesta que une generaciones a través de la música de autor.

Junto a su banda de siempre, ofrecerán una noche íntima, emotiva y profundamente entrañable.

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