1 de junio de 2026 - 11:37

El futuro de "Euphoria" ya tiene una respuesta: qué dijo HBO Max sobre una cuarta temporada

Con duras críticas, la tercera temporada de la serie demoró cuatro años en estrenarse y tuvo ocho episodios.

Euphoria, temporada 3

Euphoria, temporada 3

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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HBO Max confirmó que la tercera temporada marca el final definitivo de la historia creada por Sam Levinson, por lo que no existen planes para producir una cuarta entrega. De esta manera, la plataforma pone punto final a una de las series más exitosas, influyentes y debatidas de los últimos años.

Sydney Sweeney en Euphoria.
Sydney Sweeney en Euphoria.

Sydney Sweeney en Euphoria.

Euphoria llegó a su final después de siete años

Desde su estreno en 2019, "Euphoria" se convirtió en mucho más que una serie adolescente. La producción protagonizada por Zendaya logró captar la atención del público gracias a su estética visual, sus historias sobre adicciones, salud mental, sexualidad y relaciones tóxicas, además de un elenco que terminó transformándose en un grupo de estrellas internacionales.

Embed - Euphoria - Temporada 3 | Avance episodio 8 | HBO Max

El cierre llegó el domingo con la emisión del octavo episodio de la tercera temporada, titulado "Confiamos en Dios". Según confirmó el propio Levinson, creador, guionista y director de la serie, ese capítulo funciona como la conclusión definitiva de la trama.

La trama detrás de "Euphoria"

La historia sigue a Rue Bennett, una adolescente que regresa a su casa después de pasar por rehabilitación debido a sus problemas de adicción.

A través de su mirada y de las experiencias de otros jóvenes de su entorno, la serie explora temas como el consumo de drogas, la identidad, la sexualidad, los traumas familiares, la violencia, las redes sociales y la búsqueda de sentido durante la adolescencia.

El elenco de Euphoria con Sam Levinson
El elenco de Euphoria, de HBO Max, con Sam Levinson

El elenco de Euphoria, de HBO Max, con Sam Levinson

El reparto estuvo encabezado por Zendaya, ganadora de múltiples premios por su interpretación de Rue, junto a Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow y Angus Cloud, entre otros.

Una producción marcada por las demoras y la polémica

Entre la segunda y la tercera temporada transcurrieron varios años marcados por reescrituras de guion, conflictos de agenda de sus protagonistas, rumores sobre cambios creativos y la creciente fama internacional del elenco. A eso se sumó el fallecimiento de Angus Cloud en 2023, un hecho que impactó profundamente en la producción y en los seguidores de la serie.

Murió Angus Cloud, el actor estadounidense que interpretó a “Fezco” en Euphoria.
Murió Angus Cloud, el actor estadounidense que interpretó a “Fezco” en Euphoria.
Murió Angus Cloud, el actor estadounidense que interpretó a “Fezco” en Euphoria.

Durante ese tiempo circularon versiones sobre posibles continuaciones, spin-offs e incluso una eventual cancelación. Sin embargo, HBO decidió avanzar con una tercera temporada que finalmente sirvió como cierre definitivo de la trama.

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