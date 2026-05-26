26 de mayo de 2026 - 12:25

HBO Max estrenó la nueva temporada de una de las mejores series animadas para adultos

La serie sigue a una familia en sus viajes multidimensionales y sus encuentros absurdos, pero cargados de significado, con aliens.

HBO Max estrenó la nueva temporada de una de las mejores series animadas para adultos

HBO Max estrenó la nueva temporada de una de las mejores series animadas para adultos

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La temporada 9 de una de las series animadas más exitosa ya se estrenó y volvió a colocar a la producción de Adult Swim entre los lanzamientos más comentados. Desde su debut en 2013, la ficción se transformó en un fenómeno global de HBO Max gracias a su mezcla de ciencia ficción, humor absurdo y referencias a la cultura pop.

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“Rick y Morty”, con su novena entrega, ya disponible apuesta por una historia más introspectiva y emocional, centrada especialmente en la salud mental de Rick Sánchez.

Dónde ver la temporada 9 de “Rick y Morty”

Tras el lanzamiento del primer episodio este 24 de mayo, el estreno seguirá un formato semanal, por lo que cada domingo se lanzará un nuevo episodio hasta completar los 10 capítulos confirmados para esta entrega.

Embed - Evil Morty Returns | Rick and Morty | adult swim

El final de temporada está previsto para fines de julio.

Cómo es la novena temporada de “Rick y Morty”

A diferencia de años anteriores, la temporada 9 tiene un hilo conductor mucho más marcado. Aunque la serie mantiene sus clásicos viajes interdimensionales, caos extraterrestre y humor irreverente, esta vez gran parte de las historias giran alrededor del estado emocional de Rick.

La nueva entrega profundiza en temas como el alcoholismo, la culpa, el desgaste mental y las contradicciones internas del personaje principal. Después de varias temporadas insinuando los traumas del científico, los nuevos episodios exploran de forma más directa las consecuencias psicológicas que arrastra.

HBO Max estrenó la nueva temporada de "Rick y Morty"
HBO Max estrenó la nueva temporada de

HBO Max estrenó la nueva temporada de "Rick y Morty"

Según las primeras críticas internacionales, esta es una de las temporadas más conectadas narrativamente de toda la serie, algo poco habitual en una ficción que históricamente apostó por aventuras independientes y completamente caóticas.

La temporada también modifica parcialmente el rol de personajes como Morty y Summer. En varios episodios, ambos terminan funcionando como reflejo de los conflictos internos de Rick, dejando de lado historias individuales más fuertes.

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