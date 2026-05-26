La serie sigue a una familia en sus viajes multidimensionales y sus encuentros absurdos, pero cargados de significado, con aliens.

HBO Max estrenó la nueva temporada de una de las mejores series animadas para adultos

La temporada 9 de una de las series animadas más exitosa ya se estrenó y volvió a colocar a la producción de Adult Swim entre los lanzamientos más comentados. Desde su debut en 2013, la ficción se transformó en un fenómeno global de HBO Max gracias a su mezcla de ciencia ficción, humor absurdo y referencias a la cultura pop.

“Rick y Morty”, con su novena entrega, ya disponible apuesta por una historia más introspectiva y emocional, centrada especialmente en la salud mental de Rick Sánchez.

Dónde ver la temporada 9 de “Rick y Morty” Tras el lanzamiento del primer episodio este 24 de mayo, el estreno seguirá un formato semanal, por lo que cada domingo se lanzará un nuevo episodio hasta completar los 10 capítulos confirmados para esta entrega.

Embed - Evil Morty Returns | Rick and Morty | adult swim El final de temporada está previsto para fines de julio.

Cómo es la novena temporada de “Rick y Morty” A diferencia de años anteriores, la temporada 9 tiene un hilo conductor mucho más marcado. Aunque la serie mantiene sus clásicos viajes interdimensionales, caos extraterrestre y humor irreverente, esta vez gran parte de las historias giran alrededor del estado emocional de Rick.