27 de mayo de 2026 - 15:51

De Luis Miguel a Ricardo Montaner: un concierto en el teatro Mendoza trae de vuelta los clásicos románticos

La Golden Maker's propone este viernes un nuevo concierto en el teatro Mendoza, esta vez dedicado a los "Lentos Latinos".

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Las canciones de amor tienen una extraña capacidad para sobrevivir al tiempo. Cambian las modas, mutan los algoritmos y se acelera el consumo musical, pero siempre hay una balada de Luis Miguel, un estribillo de Cristian Castro o una melodía de Ricardo Montaner capaz de activar el recuerdo (y por qué no la nostalgia) de la gente.

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Sobre esa idea se construye “Lentos Latinos”, el espectáculo con el que Golden Maker’s desembarcará este viernes 29 de mayo, a las 21, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Sobre el concierto

La propuesta promete un repaso por los grandes clásicos románticos de la música latina. Con un repertorio dedicado a las baladas que dominaron radios, videoclips y pistas de baile durante décadas, la banda buscará llenar de emociones al público.

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Bajo el concepto de “Lentos Latinos”, Golden Maker’s ofrecerá un recorrido por composiciones popularizadas por artistas como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Franco De Vita, Marco Antonio Solís y Eros Ramazzotti, entre otros nombres fundamentales del pop romántico en español.

La apuesta del grupo no se limita a la interpretación nostálgica. El show fue concebido como una experiencia de celebración colectiva alrededor de canciones que atravesaron generaciones enteras y que todavía conservan una vigencia emocional notable.

La Golden Maker’s buscará además imprimirle su propio sello interpretativo a cada clásico, respetando la esencia original pero aportando una impronta escénica contemporánea.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Entradaweb.com.ar. Los valores son de $25.000 para Platea Baja, filas 1 a 12, y $20.000 para Platea Baja, filas 13 a 24.

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