Milei visitó el Santo Sepulcro y "encendió una vela conmemorativa" en memoria a Francisco.

"Sus gestos permanecen grabados": León XIV recordó al Papa Francisco a un año de su muerte

Tras visitar la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, el mandatario utilizó sus redes sociales para expresar su admiración por el Papa argentino.

“Abrazo a la distancia Santo Padre” , escribió Milei en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando sus palabras con imágenes de un encuentro que mantuvo con el jefe de la Iglesia Católica. En el mismo posteo, el jefe de Estado describió a Francisco como “el argentino más importante de toda la historia” .

Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia Santo Padre. pic.twitter.com/rpbf6uLHK9

En esa misma publicación un usuario le respondió a Milei: "Ningún político resiste un archivo...", y le adjuntó un video en el que decía que el Papa "era el representante del maligno en la Tierra".

El presidente le respondió revelando detalles de la charla que tuvo con Francisco allá por 2024 en el Vaticano: "En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "no te calentés, todos hacemos boludeces de chico". CIAO!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2046592898104271194&partner=&hide_thread=false En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "no te calentés, todos hacemos boludeces de chico".

CIAO! — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

Milei homenajeó al papa Francisco en el Santo Sepulcro

Minutos antes del mensaje personal de Milei, la Oficina del Presidente (OPRA) difundió una imagen del mandatario en la Iglesia del Santo Sepulcro. En la fotografía se lo observa en un momento de oración, con los ojos cerrados, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2046586768317641050&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei visitó la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, en esta fecha tan significativa que marca el primer año de la partida de Su Santidad, el Papa Francisco.



Estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller,… pic.twitter.com/tjReCGDuVY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 21, 2026

Sobre ese momento, horas después la Oficina del Presidente, señaló que Milei “encendió una vela conmemorativa en memoria de quien fuera el primer Papa argentino”. Además, se "realizó un minuto de silencio y el Presidente dejó asentado en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad".

A su vez, desde la cuenta de X oficial de la OPRA, compartieron una carta dirigida al Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo, con motivo del fallecimiento del Papa.

Embed @JMilei rindió homenaje al papa Francisco en la Iglesia del Santo Sepulcro, pero cuando, al salir de ahí, le pregunté si había rezado, silencio…. Qué lastima…

Mi nota https://t.co/WV9QkmgGad y el video de su salida del lugar mas sagrado del cristianismo pic.twitter.com/e3zIt11jnY — Elisabetta Piqué (@bettapique) April 21, 2026

En su misiva, el Presidente califica a Jorge Bergoglio como "uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar" desde el pontificado.

"Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023 (día se su triunfo electoral en balotaje), en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país. Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2046606653110313003&partner=&hide_thread=false Carta del Presidente Javier Milei al Arzobispo de Mendoza y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo D. Colombo, con motivo del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. pic.twitter.com/VDvQAeC7KN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 21, 2026

Milei destacó en su carta “la incansable lucha del papa Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y espiritual a los más jóvenes”, así como “su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede”.

Además, se refirió a la misa en honor de Bergoglio que se desarrollará este martes a las 17 en la Basílica de Luján con la presencia de la cúpula del Episcopado, representantes del Gobierno nacional y dirigentes políticos de la oposición.

“Espero que esta misa por el primer aniversario del fallecimiento de Francisco produzca mucho fruto en nuestro pueblo y que nos permita hacer memoria agradecida de su pontificado”, expresó el mandatario.

En ese sentido, Milei expresó su deseo de que “desde esta basílica tan significativa para el Papa, la Virgen de Luján proteja y guarde a toda la Nación Argentina”.

El mensaje de Victoria Villarruel

Desde Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel también dedicó una extensa reflexión sobre el legado de Bergoglio. “Llevó la voz de la Argentina al mundo, recordándonos la importancia de la fe, la dignidad humana y el compromiso con quienes más sufren”, expresó la titular del Senado.

Villarruel destacó que "para los católicos, su partida nos pone frente al misterio de la vida eterna y nos invita a renovar la esperanza en la promesa de Dios". Luego describió al Papa como una "una figura histórica cuya huella traspasó todas las fronteras y motivó a generaciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2046589672923467848&partner=&hide_thread=false Hoy se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco, el primer sumo pontífice argentino y americano de la historia.



Llevó la voz de la Argentina al mundo, recordándonos la importancia de la Fe, la dignidad humana y el compromiso con quienes más sufren.



Para los católicos,… pic.twitter.com/cf7jqepCQI — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 21, 2026

"Elevo una oración por el eterno descanso de su alma, con la convicción de que debemos seguir trabajando por una Argentina que defienda la vida, la familia y la dignidad de cada persona", señaló.

Finalmente, cerró: “Que su legado nos impulse a perseverar en el camino de la fe, el servicio y el amor a la Patria. Su recuerdo siempre prevalecerá entre nosotros”.