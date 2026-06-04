"Los héroes del Garrahan": el documental de Milei sobre los médicos que no hicieron paro

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El documental, de 14 minutos de duración, fue realizado por el militante libertario Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia y uno de los principales responsables de la estrategia narrativa del oficialismo.

El material fue impulsado en conjunto por Presidencia y el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y se propone "reivindicar" a los trabajadores que continuaron prestando servicios durante las medidas de fuerza impulsadas por residentes y gremios.

Según el relato que plantea el documental de Oría, el conflicto comenzó con un reclamo salarial legítimo encabezado por los médicos residentes, cuyos ingresos rondaban los $797.000 mensuales. Sin embargo, el Gobierno sostiene que con el correr de los meses los sindicatos transformaron esa demanda en una ofensiva política contra la administración libertaria.

"Algo que comenzó como un reclamo genuino terminó en denuncias de vaciamiento y una sanción de una ley de emergencia pediátrica para una emergencia que no existía", dijeron desde el Ministerio de Salud al presentar el material.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/2062535618614178299?s=20&partner=&hide_thread=false LOS HÉROES DEL GARRAHAN



Durante 2025, la política intentó usar al Garrahan como rehén. Hubo más de 40 medidas de fuerza, paros de hasta 72 horas, bloqueos, protestas dentro y fuera del hospital, una ley de emergencia para una emergencia que no existía y una campaña permanente… https://t.co/tMqFKhRrgs — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) June 4, 2026

La producción recoge testimonios de integrantes del Consejo de Administración y de trabajadores de distintas áreas que rechazaron las medidas gremiales y continuaron desempeñando sus tareas durante el conflicto. Son esos empleados a quienes el Gobierno presenta como los verdaderos "héroes" del hospital.

Entre las voces principales aparece la del director médico del Garrahan, Mariano Pirozzo, designado por el Ministerio de Salud en medio de la escalada de tensión que atravesó la institución el año pasado.

Marcha de Trabajadores residentes del Hospital Garrahan Trabajadores residentes del hospital Garrahan durante la marcha frente al edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. (2025) Damián Dopacio / NA

Más de 40 medidas de fuerza y una nueva polémica con los gremios

El documental enumera más de 40 acciones gremiales desarrolladas durante 2025, entre ellas paros de distinta duración, abrazos simbólicos, festivales, radios abiertas, movilizaciones y asambleas permanentes.

En la narración oficial, gremios, partidos políticos y medios de comunicación aparecen como actores que contribuyeron a profundizar la crisis del hospital pediátrico y afectar el funcionamiento del hospital.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE convocaron este mismo jueves a una conferencia de prensa y a una protesta frente al hospital para rechazar lo que consideran una campaña de estigmatización contra los trabajadores que participaron de los reclamos por la salud pública.