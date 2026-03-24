"Las víctimas que quisieron esconder": así es el video de Milei sobre la "memoria completa"

El gobierno de Javier Milei presentó este 24 de marzo su propio video sobre la "memoria completa ", un concepto en el que insistió nuevamente y lo insertó en la agenda por el 50° aniversario del golpe de Estado .

Quién es Miriam Fernández, la mendocina y nieta restituida 127 del polémico video del gobierno de Milei

A 50 años del golpe de Estado: marcha y todas las actividades por la memoria que se harán en Mendoza

Dos testimonios se llevan el protagonismo: el de la mendocina Miriam Fernández, nieta restituida 127 que cuestiona cómo se contó el relato de su vida, y el de Arturo C. Larrabure , hijo del exmilitar Argentino del Valle Larrabure que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y asesinado al año siguiente.

"¿Cómo me defino? Como una ciudadana más, en la cual trato de no victimizar y que nadie me victimice por la situación que viví" , dijo a cámara la mendocina Miriam en el video de casi 75 minutos difundido este martes por el Gobierno nacional.

Miriam asegura haber sido revictimizada por el Estado nacional y obligada a someterse a un estudio de ADN para determinar su identidad, en referencia al anuncio de restitución que hizo la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo allá por 2017 .

" Nosotros no fuimos responsables, nos hicieron responsables de una historia que no lo fuimos. Yo lo viví desde el lado como hija de militares y en el lado de víctima hija de desaparecidos", expresó.

Embed - Las víctimas que quisieron esconder | Día de la Memoria. Completa.

"Si yo puedo mirar hacia adelante y conciliar una historia completa, en la que hay ver los dos mundos, ¿por qué no lo puede hacer la Argentina? Y dejemos el pasado tranquilo, en paz. Por que a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie ni el dolor que yo viví como familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie. Es para mirar para adelante", agregó.

“Para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera. La sociedad creyó un relato que no fue real, no fue completo”, dijo la nieta 127.

Fernández es hija de María del Carmen “Pichona” Moyano y Carlos Poblete, militantes montoneros secuestrados en 1977. Nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de la dictadura. A los pocos días de vida fue entregada a otra familia, integrada por Armando Fernández, expolicía luego condenado por delitos de lesa humanidad, y por Iris Yolanda Luffi.

Durante años fue criada como hija biológica de ambos, en una historia que recién se esclareció décadas más tarde mediante análisis genéticos.

En 2021, la Justicia condenó a Fernández Miranda, a Abelardo Santiago Garay y a Luffi por la apropiación y ocultamiento de identidad. En ese proceso se acreditó que la beba había sido inscripta como hija propia tras ser separada de su madre biológica en cautiverio.

En paralelo, Fernández también dejó en claro su vínculo emocional con quienes la criaron.

Día de la Memoria: Miriam Fernández, mendocina y nieta recuperada 127, aparece en el video de "historia completa" del gobierno de Milei Día de la Memoria: Miriam Fernández, mendocina y nieta recuperada 127, aparece en el video de "historia completa" del gobierno de Milei Captura / Casa Rosada

A su turno, Arturo C. Larraburre, hijo del exmilitar Argentino del Valle Larrabure (secuestrado en 1974 y luego asesinado por el ERP en 1975), habló en el video gubernamental sobre la historia de su padre, en momentos previos al golpe de Estado del 76.

“De la historia argentina es el secuestro más largo”, aseguró en el fragmento filmado en el interior de la Casa Rosada.

“Creo que es momento de convocar a la unión y a la reconciliación de los argentinos”, señaló Arturo.

En los años previos, con el mismo propósito de alimentar la polémica, la administración libertario también buscó equiparar el terrorismo de Estado con los atentados terroristas de las organizaciones guerrilleras con videos similares.

Arturo C. Larrabure, hijo del exmilitar Argentino del Valle Larrabure que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y asesinado al año siguiente. Arturo C. Larrabure, hijo del exmilitar Argentino del Valle Larrabure que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y asesinado al año siguiente. Captura de video / Casa Rosada

A 50 años del golpe: el informe audiovisual de Los Andes de la Mendoza más oscura