A 50 años del golpe de Estado: marcha y todas las actividades por la memoria que se harán en Mendoza

Hay fechas que no pasan, que no se olvidan y que deben ser recordadas por y para siempre . Una de ellas es el 24 de marzo , precisamente jornada en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. Este año, la conmemoración tiene un agregado: se cumplen 50 años del último golpe de Estado en el país y que dio lugar a una de las dictaduras mas cruentas y una de las páginas más oscuras y nefastas de la historia argentina.

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A medio siglo del golpe militar que marcó la historia argentina, la gente vuelve a salir a la calle en todo el país , y Mendoza no será la excepción. La marcha será este mismo martes 24 y comenzará a las 18 en el kilómetro cero (San Martín y Garibaldi) para culminar en la Casa de Gobierno .

Embed - A 50 años del golpe. Crónica y testimonios de la etapa más oscura del país

Pero antes, como ya es tradición, hubo una vigilia en la tarde y noche del lunes en el Espacio para la Memoria, ubicado en el ex D2 (Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, Ciudad de Mendoza) . Allí funcionó uno de los centros de detención clandestina y tortura en Mendoza durante la última dictadura.

El palacio policial de Mendoza, donde funcionó el Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Gentileza Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Como cada año, la vigilia en el ex Departamento de Informaciones de la Policía (conocido como D2) encerró una conmovedora emoción colectiva . Pero este año, con el peso simbólico de los 50 años del golpe , la convocatoria adquirió otra dimensión.

Organismos de Derechos Humanos, agrupaciones sociales, artistas y ciudadanos se reunieron en este espacio cargado de historia y testigo de las peores atrocidades que dejó la clandestinidad durante la dictadura militar.

Marcha por el Dia de la Memoria en Mendoza 2025 Multitudinaria marcha por el Día de la Memoria en Mendoza con reclamos por Verdad y Justicia. Los Andes / Ramiro Gómez

Hubo intervenciones artísticas, música en vivo, lecturas, proyecciones y recorridos guiados. Todo en un clima que mezcló el recogimiento y el compromiso; de recordar, y también de sostener la memoria activa.

El lugar también es especial, ya que se mantiene como espacio de memoria y una especie de trinchera simbólica contra el olvido.

La infaltable marcha del 24 de marzo, a 50 años del golpe

El martes 24 de marzo, como cada año, será el día de la movilización masiva.

Miles de mendocinos marcharán por el centro, partiendo desde San Martín y Garibaldi para culminar en la explanada de la Casa de Gobierno (sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo). Con los familiares de desaparecidos a la cabeza -sosteniendo fotos, pancartas y remeras de quienes ya no están, y también sosteniendo su inclaudicable pedido de justicia-, la columna exigirá un año más las tres consignas infaltables: memoria, verdad y justicia.

Marcha por el Dia de la Memoria en Mendoza 2025 La marcha por el Día de la Memoria en Mendoza culminó en Casa de Gobierno. Los Andes / Ramiro Gómez

Además de madres, padres e hijos de desaparecidos, de la movilización participarán ciudadanos autoconvocados, agrupaciones de Derechos Humanos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y partidos políticos.

Como cada año, en el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, ya en la explanada de la Casa de Gobierno de Mendoza se realizará el acto central y se leerá el documento consensuado por las organizaciones. Además, se recordará a las víctimas del terrorismo de Estado y se renovará el reclamo eterno.

Una semana atravesada por la memoria

La conmemoración por los 50 años del golpe de Estado en Mendoza trasciende la vigilia de esta tarde y la marcha de mañana, y se despliega a lo largo de toda la semana con actividades en distintos puntos de la provincia.

Marcha por el Dia de la Memoria en Mendoza Multitudinaria marcha por el Día de la Memoria en Mendoza con reclamos por Verdad y Justicia. Los Andes / Ramiro Gómez

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, por ejemplo, organizó la “Semana de la Memoria”, con una agenda que incluye muestras, charlas, cine-debate y actividades culturales con un único objetivo: acercar la historia a las nuevas generaciones.

Exposiciones fotográficas, intervenciones urbanas y espacios de reflexión abiertos al público son algunas de las propuestas incluidas en la agenda, que comenzó el domingo 22 de marzo y culminará el viernes 27, y que apuntan a visibilizar e inmortalizar en gritos urbanos el pedido de justicia.

Marcha por el Dia de la Memoria en Mendoza 2025 Multitudinaria marcha por el Día de la Memoria en Mendoza con reclamos por Verdad y Justicia. Los Andes / Ramiro Gómez

El jueves 26 y viernes 27 de marzo, a las 16, se realizará la proyección de la película “Aparecidos” (2007), dirigida por Paco Cabezas, en el Microcine Municipal David Eisenchlas. La actividad, gratuita y con cupo limitado, está destinada principalmente a estudiantes de nivel secundario y tras la proyección se abrirá un espacio de intercambio y reflexión sobre memoria, Derechos Humanos y el impacto de la dictadura en la sociedad argentina.

Murales y otras actividades

En Guaymallén, en tanto, se realizará la renovación de un mural alusivo al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Será este martes, a partir de las 10:30, en la Plaza de las Artes y las Flores (Mathus Hoyos 3175, Bermejo), y contará con la participación de destacados artistas y referentes culturales como Ernesto "El Flaco" Suárez y Mariú Carrera, entre otros.

Mural Guaymallén 1

Dentro del Gran Mendoza también en Maipú los actos y actividades tendrán lugar el jueves 26 de marzo y con una marcada presencia de estudiantes de cuarto y quinto año de las escuelas del departamento. El escenario del acto será el Bosque de Eucaliptos (Gutiérrez).

UNCuyo: educación, memoria y Derechos Humanos

La Universidad Nacional de Cuyo también tendrá un rol protagónico en esta agenda. A 50 años del Golpe de Estado de 1976, el acto central se desarrollará el jueves 26 a partir de las 10 en la Biblioteca Central.

La jornada, pensada como un espacio de memoria, reflexión y compromiso colectivo, apunta a recuperar y resignificar lo sucedido a partir de testimonios de personas directamente afectadas por el terrorismo de Estado.

Mural UNCuyo

Además, durante los últimos días se hizo entrega de legajos a estudiantes, profesores y personal de apoyo de Artes y Diseño afectados por el golpe cívico-militar y se instalaron buzones anónimos en Ciencias Económicas para que la comunidad deje reflexiones vinculadas a la democracia y la convivencia universitaria.

También hubo charlas abiertas con el Equipo Mendocino de Arqueología y Antropología Forense (EMAAF) y representantes de la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas.