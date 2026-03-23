La provocadora frase que dijo Hebe Casado por el 50° aniversario del último golpe militar

En vísperas del 50° aniversario del último golpe cívico-militar en la Argentina , la vicegobernadora Hebe Casado volvió a quedar en el centro de las críticas tras una publicación en su cuenta de X. La segunda autoridad de la provincia se expresó sobre la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura.

Con "sinergia" pero separados: así será la convivencia legislativa de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza

"Acá no hay esposas": la tajante aclaración de la comitiva de Mendoza por el caso Manuel Adorni

Casado citó una publicación del usuario Marcos Falcone , quien cuestionaba un artículo de Página/12 en el que aparecía la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , afirmando que quería “tener un país como lo soñaron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos”.

La respuesta de Falcone fue: “Lo que les ocurrió fue horrible, pero el país que querían también lo era”. En la misma línea, Casado se sumó al planteo al afirmar que “ no queremos ese país ” y retrucó que “ no fueron 30.000 ”, en referencia a las personas desaparecidas durante la última dictadura.

Rápidamente, la publicación de la compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo comenzó a viralizarse y generó el repudio de dirigentes del ámbito político y académico.

Ante este contexto, Los Andes se comunicó con Casado, quien respondió que se trató de “ una opinión personal ” y sostuvo que “ hay que dejar de mirar el pasado y empezar a mirar hacia el futuro ”.

Sin extenderse demasiado, la vicegobernadora remarcó que “para volver a tener un país pujante se debe dejar de mirar hacia atrás y poner el foco en los jóvenes, que no tuvieron nada que ver con esa época y que, por vivir anclados en el pasado, incluso piensan en irse del país”.

No es la primera vez que la exdiputada provincial queda en el ojo de la tormenta por sus expresiones vinculadas a la cifra de desaparecidos. En 2020, en plena pandemia, Casado —quien por entonces ocupaba una banca en la Cámara Baja de la Legislatura— publicó en X: “#Son30mil”, en alusión a la cantidad de personas fallecidas en el país a raíz del coronavirus.

En ese contexto, la dirigente cuestionó con dureza las políticas sanitarias del gobierno del expresidente Alberto Fernández.

“#Son30mil, no como los otros 30 mil. Un éxito la estrategia del #gobiernodecientificos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación, ni a la educación ni a la salud”, expresó Casado en 2020.

Reacciones cruzadas

Uno de los primeros en repudiar los dichos de la vicegobernadora fue Marcelo Larraquy, periodista e historiador, autor de investigaciones sobre la década del 70.

“¿Ustedes quieren el número exacto de los secuestrados lanzados vivos al mar por los represores, o de los fusilados con un tiro en la nuca en tumbas colectivas? Qué vergüenza que usted sea médica. Denigra a la profesión”, enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mlarraquy/status/2035798831195922617?s=20&partner=&hide_thread=false Ustedes quiere el número exacto de los secuestrados lanzados vivos al mar por los represores, de los fusilados con un tiro en la nuca en tumbas colectivas? Que vergüenza que usted sea médica. Denigra a la profesión. https://t.co/GwS9YdTlg7 — Marcelo Larraquy (@mlarraquy) March 22, 2026

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, ironizó sobre el mensaje de Casado al calificarla como “la tía facha de la mesa”.

A nivel provincial, la senadora y presidenta del bloque peronista, Adriana Cano, apuntó contra la UCR Mendoza por su alianza con la vicegobernadora. “¿Cómo convive la UCR Mendoza con esto? Eso de los principios… ¿pasó de moda?”, se preguntó la legisladora.

Hasta el momento, ni el Gobierno provincial ni el radicalismo mendocino se han pronunciado al respecto.