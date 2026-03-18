Identificaron en La Perla los restos de otro mendocino desaparecido en la dictadura

La Justicia dio a conocer este miércoles el listado de identidades de las 11 de las 12 víctimas de la dictadura cívico-militar cuyos restos fueron hallados en la fosa de "La Perla", centro clandestino de tortura y exterminio en Córdoba. Además de Ramiro Sergio Bustillo Rubio , información revelada días atrás, fue identificado un segundo mendocino: Eduardo Jorge Valverde Suárez.

Quién era el mendocino desaparecido en la dictadura militar que fue identificado en una fosa de Córdoba

A pocos días de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y el secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, Miguel Ceballos, encabezaron la conferencia de prensa en la que la Justicia Federal confirmó los nombres de los desaparecidos cuyos restos óseos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio de Loma del Torito.

En la nómina, aparece Eduardo Jorge Valverde Suárez , quien nació el 26 de octubre de 1939 en la Ciudad de Mendoza .

Fue abogado. Entre 1973 y 1974 había integrado el gabinete del exgobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano.

Eduardo Jorge Valverde Suárez, nacido en la Ciudad de Mendoza y secuestrado en Córdoba en 1976

Eduardo Jorge Valverde Suárez, nacido en la Ciudad de Mendoza y secuestrado en Córdoba en 1976

Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en la Guardia Militar a cargo de la Fuerza Aérea Argentina –funcionaba en Jujuy esquina Colón de la ciudad de Córdoba– adonde concurrió dar respuesta a una intimación efectuada horas antes en su casa y desde entonces estuvo desaparecido, hasta que días atrás se identificaron sus restos.

Apodado "El Tero", el mendocino tenía 36 años al momento de su desaparición.

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Después de mudarse muy joven a Córdoba, cursó el secundario en el Colegio Nacional Deán Funes y la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue delegado de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Ya recibido, se dedicó a la defensa de presos políticos y fue fundador de la Agrupación de Abogados en Córdoba (ADA).

Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep) concluyeron que Valverde permaneció cautivo en los centros clandestinos de Detención Tortura y Exterminio "La Ribera" y "La Perla".

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados el 25 de agosto de 2016 en la "Megacausa La Perla-La Ribera-D2". Parte de su historia se encuentra en el libro "Un cacho de memoria" de Omar Toscano.

La Justicia Federal de Córdoba dio a conocer los nombres de 11 de las 12 personas identificadas en el excentro clandestino La Perla La Justicia Federal de Córdoba dio a conocer los nombres de 11 de las 12 personas identificadas en el excentro clandestino La Perla Gentileza

Quiénes son los desaparecidos hallados en la fosa de La Perla

El juez Vaca Narvaja aclaró que una de las familias de los identificados pidió que su nombre no sea difundido, por lo que fueron dados a conocer 11 de las 12 personas halladas sin vida en la fosa de La Perla:

Ramiro Sergio Bustillo

El mendocino Ramiro Sergio Bustillo El mendocino Ramiro Sergio Bustillo Archivo Provincial de la Memoria

Nació en San Rafael, Mendoza. Estaba casado y tenía dos hijos. Era obrero, militante del Partido Comunista y estudiante universitario de Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue secuestrado a los 27 años de edad el 18 de octubre de 1977 en la vía pública, en la ciudad de Córdoba. Su pareja estaba embarazada al momento de su desaparición forzada. Nunca conoció a su hija Elena.

“Es una alegría inmensa. Es una nueva etapa de duelo. Dentro de todas estas cosas que aparecen en mí, prima la felicidad. Contenta de que mi papá pueda volver a su familia, de donde nunca debió ser arrancado“, dijo Elena en la conferencia de este martes, casi 50 años después del crimen.

Eduardo Jorge Valverde Suárez

Eduardo Jorge Valverde Suárez, nacido en la Ciudad de Mendoza y secuestrado en Córdoba en 1976 Eduardo Jorge Valverde Suárez, nacido en la Ciudad de Mendoza y secuestrado en Córdoba en 1976 Archivo Provincial de la Memoria

También era mendocino, estaba casado y tenía dos hijos. De profesión, abogado. Ejerció en Córdoba. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. Tenía 36 años.

José Nicolás Brizuela

José Nicolás Brizuela José Nicolás Brizuela Archivo Provincial de la Memoria

Nació en la localidad cordobesa de Dean Funes. Se había recibido de abogado y trabajaba como obrero. Fue secuestrado a los 50 años de edad el 25 de octubre de 1977 en su domicilio en el barrio Residencial América.

Raúl Oscar Ceballos Cantón

Raúl Oscar Ceballos Cantón Raúl Oscar Ceballos Cantón Archivo Provincial de la Memoria

Era cordobés y fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su domicilio del barrio Altamira, en la capital provincial. Tenía 23 años.

Adriana María Carranza y Cecilia María Carranza

Adriana María Carranza Adriana María Carranza Archivo Provincial de la Memoria

Adriana María y su hermana melliza Cecilia fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 de una pensión del Barrio General Paz, en Córdoba. Tenían ambas 18 años. Ambas eran estudiantes universitarias, de Ciencias de la Comunicación y de la Educación, respectivamente.

El EAAF pudo determinar con certeza que el elemento óseo analizado pertenece a una de ellas, pero no a cuál debido a su parentesco.

Cecilia María Carranza Cecilia María Carranza Archivo Provincial de la Memoria

Carlos Alberto D’Ambra Villares

Carlos Alberto D'Ambra Villares Carlos Alberto D'Ambra Villares Archivo Provincial de la Memoria

Nació en Alta Gracia, Córdoba. Era soltero y profesor de educación física. Fue secuestrado la tarde del 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de la capital provincial. Tenía 23 años. Fue visto en los ex centros de detención y tortura clandestinos Campo de la Ribera y La Perla.

Alejandro Jorge Monjeau López

Alejandro Jorge Monjeau López Alejandro Jorge Monjeau López Archivo Provincial de la Memoria

Nació en Mar del Plata y estudiaba arquitectura en La Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la vía pública, en el barrio cordobés de Alberdi. Tenía 21 años. Según testimonios, fue visto en “La Perla”.

Mario Alberto Nívoli

Mario Alberto Nívoli Gauchat Mario Alberto Nívoli Gauchat Archivo Provincial de la Memoria

Era de Ucacha, en la provincia de Córdoba. Estaba casado y tenía dos hijos. Era ingeniero químico. Fue secuestrado en la madrugada del 14 de febrero de 1977 en su domicilio. Tenía 28 años. Según testimonios, también fue visto en el ex centro clandestino La Ribera y La Perla.

Elsa Mónica O’Kelly Pardo

Elsa Mónica O'Kelly Pardo Elsa Mónica O'Kelly Pardo Archivo Provincial de la Memoria

Nació en Alto Alberdi y estudiaba arquitectura. Fue secuestrada en la madrugada del 21 de abril de 1976 en su domicilio familiar en el barrio de San Vicente, en Córdoba. Tenía 18 años.

Oscar Omar Reyes

Oscar Omar Reyes Oscar Omar Reyes Archivo Provincial de la Memoria

Nació en Banfield, en la provincia de Buenos Aires. Era casado y tenía 5 hijos. Era obrero metalúrgico. Al momento de su desaparición era trabajador independiente. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba capital. Tenía 45 años.

Sergio Julio Tissera

Sergio Julio Tissera Pizzi Sergio Julio Tissera Pizzi Archivo Provincial de la Memoria

De La Para, en el departamento de Río Primero, en Córdoba. Era casado y padre de dos hijos. Trabajador aeronáutico. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su domicilio en el barrio San Martín, en la capital de Córdoba. Tenía de 32 años.