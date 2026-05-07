Identificaron a más de diez desaparecidos en el predio del excentro clandestino La Perla

La Justicia federal de Córdoba confirmó este jueves la identificación de más de diez personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Los restos óseos fueron hallados en las inmediaciones del excentro clandestino de detención La Perla , específicamente en el sector conocido como "Loma del Torito", dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

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Este avance es el resultado del trabajo conjunto entre el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, en tareas que se retomaron recientemente tras haber comenzado en 2025.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó a 10 desaparecidos víctimas de la dictadura militar.

Según informó el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, bajo la titularidad de Miguel Hugo Vaca Narvaja, el proceso judicial continuará con las revelaciones de las identidades de estas más de diez personas, las cuales se darán a concer la próxima semana en una conferencia de prensa junto a familiares y organismos de derechos humanos.

Los restos fueron encontrados dispersos y mezclados, lo cual coincide con las hipótesis de enterramientos clandestinos seguidos de maniobras de remoción de tierra realizadas por los represores para ocultar evidencias.

la perla cordoba Los represores removían la tierra para ocultar evidencias.

En cuanto a la metodología, los investigadores determinaron la zona de excavación, con testimonios judiciales, estudios geológicos y una fotografía aérea de 1979 que reveló alteraciones en el terreno compatibles con fosas.

Los 12 desaparecidos identificados en marzo

Este nuevo grupo de personas identificadas se suma a las 12 víctimas cuyos nombres fueron recuperados en marzo pasado en el mismo predio. Entre los restos identificados se encuentran: Carlos D'Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana o Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elza Mónica Okelly Pardo.

identificados en la perla Los primeros identificados en marzo luego de las excavaciones en La Perla.

Entre los identificados están las hermanas Cecilia y Adriana Carranza, militantes secuestradas en Córdoba en 1976. Según explicó el juez, un diente fue el que permitió cotejar los datos pero no pudieron determinar a quién le correspondía, por lo que publicaron ambos nombres.

La Perla

El centro clandestino de detención La Perla operó entre 1976 y 1978 bajo el control del Tercer Cuerpo de Ejército. Es considerado uno de los mayores centros de exterminio del interior del país, estimándose que por allí pasaron más de 2.500 detenidos-desaparecidos.

Las autoridades confirmaron que los trabajos de excavación y prospección continuarán durante el resto de 2026 para seguir recuperando restos de víctimas del terrorismo de Estado.