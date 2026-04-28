Buscan intensamente a dos pescadores desaparecidos en el Río de la Plata.

Desde la mañana del pasado domingo, Alcides Ledesma y José Luis Herrera permanecen desaparecidos tras haber ingresado al agua en el Parque del Río de Avellaneda , en la localidad de Villa Dominico .

Según el relato de la pareja de Ledesma, ambos amigos partieron cerca de las 9:30 en una camioneta Peugeot Partner blanca , trasladando un bote tipo kayak de color gris amarrado al techo. Al no tener noticias de ellos durante la noche, se radicó la denuncia que dio inicio a una búsqueda contrarreloj.

En las primeras horas de rastrillaje, las autoridades lograron localizar la camioneta Peugeot estacionada en la zona de la orilla del parque. Sin embargo, el kayak no estaba en el lugar, lo que confirma que ambos pescadores ingresaron al Río de la Plata.

INTENSA BÚSQUEDA DE ALCIDES LEDESMA Y JOSÉ HERRERA Desaparición búsqueda en el Río de La Plata. #A24 pic.twitter.com/tSGxfLwGP5

Ante esta situación, Prefectura Naval Argentina montó un operativo en la costanera de la zona sur, utilizando helicópteros y embarcaciones especializadas para patrullar las aguas y las zonas de juncos, hasta ahora con resultados negativos.

Al momento de la desaparición, Alcides Ledesma (47), de nacionalidad paraguaya, vestía una campera color amarillo flúor, debajo, una remera de mangas largas con colores vivos, un pantalón gris y una gorra.

Ledesma llevaba consigo su teléfono celular y sus elementos de pesca. Sobre José Luis Herrera, hasta el momento no trascendieron detalles sobre su vestimenta, pero se sabe que es el compañero habitual de pesca de Alcides.

"Los dos se iban a pescar, siempre van juntos a pescar, cargaron las cosas y se fueron, iban para el Parque del Rio de Avellaneda", señaló la pareja de Alcides a la policía.

En medio de la incertidumbre, sus familias comenzaron una campaña en Instagram para encontrarlos: "Pedimos ayuda a la comunidad que pueda aportar cualquier dato de estás dos personas que desaparecieron en la zona de Avellaneda, Villa Dominico, en el Parque del Río", publicaron.

"Fueron a pescar, entraron al rio con un bote (kayak) y desaparecieron en el río, ya se hizo la denuncia pero necesitamos que la búsqueda sea más intensa por que desaparecieron hace 24 hs y no se sabe nada", agregaron.