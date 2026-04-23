Buscan a un biólogo argentino que está desaparecido en Francia hace tres meses

Juan Ignacio Debandi Álvarez perdió contacto con su familia el 11 de enero en Marsella. Debía tomar un vuelo hacia Barcelona que nunca abordó.

Juan Ignacio Debandi Álvarez, un biólogo oriundo de la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, es intensamente buscado en el sur de Francia luego de que se perdiera rastro de su paradero durante más de 90 días.

Juan Ignacio, quien se desempeñó durante ocho años como profesor en la Universidad Nacional de Luján, había emigrado a Europa en busca de nuevas oportunidades. Tras vivir en Barcelona y asentarse en Drogheda, Irlanda, donde trabajó en la industria cárnica hasta noviembre de 2025, el joven planeaba trasladarse a Dinamarca. Sin embargo, su rastro se desvaneció en territorio francés.

Sus últimos movimientos El último contacto directo con su familia fue el 11 de enero, a través de una videollamada. Según explicó su hermana, Florencia Debandi, la preocupación comenzó a crecer a mediados de febrero, ya que Juan Ignacio solía demorar en responder mensajes.

Juan Ignacio Debandi Álvarez Su familia comenzó una campaña para encontrar a Juan Ignacio.

La investigación reveló que sus dispositivos electrónicos dejaron de emitir señal el 18 de enero en Marsella. Al día siguiente, el joven tenía programado un vuelo con destino a Barcelona, pero las autoridades confirmaron que nunca abordó el avión.

Ante la falta de respuestas, sus padres, Pilar y Claudio Debandi, radicaron la denuncia por averiguación de paradero en la fiscalía federal de Mercedes y ante la Cancillería argentina. Actualmente, el caso cuenta con la intervención de Interpol y se activaron pedidos de búsqueda en Irlanda, España y Francia. Su familia comenzó una campaña vía redes sociales y pidió colaboración por cualquier información. Habilitaron los siguientes canales: Teléfono: +54 9 11 5652 4380

Correo electrónico: [email protected]