14 de abril de 2026 - 13:41

Ni Argentina ni Francia: el modelo matemático que acertó los últimos tres campeones dijo quién ganará el Mundial 2026

El análisis británico, basado en datos como clima y ventaja emocional, ubica a Países Bajos como el nuevo dueño de la Copa tras vencer a Portugal en la final.

Fin del misterio: la predicción matemática que anticipa una final inédita para el Mundial 2026.

Fin del misterio: la predicción matemática que anticipa una final inédita para el Mundial 2026.

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Por Francisco Moreno

Un modelo matemático desarrollado en Gran Bretaña, que predijo con exactitud a los campeones de 2014, 2018 y 2022, lanzó su pronóstico para el Mundial 2026. A falta de menos de dos meses para el inicio del certamen en Norteamérica, los datos sentenciaron que habrá un campeón inédito en la historia del fútbol.

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El estudio no solo se apoya en el ranking FIFA o el talento individual de los futbolistas que integran las listas oficiales. Este análisis integra variables complejas como el crecimiento del país anfitrión, el clima predominante durante la competencia, las estadísticas precisas de cada jugador del plantel y la ventaja emocional de los protagonistas involucrados en cada cruce. Gracias a este cruce masivo de información, el modelo trazó el mapa completo del torneo.

Mundial 2026 de la FIFA
Mundial 2026 de la FIFA

Mundial 2026 de la FIFA

Campeón inédito en el Mundial 2026 y la caída de los favoritos

Según la predicción, Países Bajos se quedará con el título por primera vez en su historia, rompiendo con décadas de frustraciones en finales. En su trayecto hacia la gloria, el conjunto neerlandés eliminaría a potencias de primer orden como Francia en los cuartos de final y a España en las semifinales, esta última instancia mediante una tensa definición por penales. Los datos sugieren una solidez defensiva y mental superior para la "Naranja".

La gran final sería contra la Selección de Portugal, que llegaría a la instancia decisiva tras superar a Inglaterra en las semifinales. De cumplirse el pronóstico, el equipo luso alcanzaría su primera final mundialista, marcando un hito para el fútbol europeo pero quedándose a las puertas del trofeo máximo ante la efectividad neerlandesa. Este duelo final cerraría un ciclo histórico para varias figuras del deporte.

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El destino de la Selección Argentina y la gran sorpresa

Para los hinchas argentinos, las noticias no son las mejores tras la gloria alcanzada en Qatar 2022. El modelo indica que el equipo comandado por Lionel Scaloni no logrará defender su corona con éxito y se quedará sin el bicampeonato. Argentina llegaría hasta la instancia de cuartos de final, donde caería eliminada frente a Portugal, permitiendo que Cristiano Ronaldo avance en su última participación en Copas del Mundo.

Por último, el estudio identifica a Japón como la gran revelación del certamen que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. El equipo asiático daría el golpe más grande del torneo al eliminar a un histórico como Brasil en los octavos de final. Este análisis matemático desafía directamente las cuotas de las casas de apuestas, que actualmente sitúan a Francia y España como los principales candidatos a levantar la copa.

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