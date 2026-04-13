Mundial 2026: las estrellas que brindarán su último función en una cita ecuménica

El Mundial 2026 no solo será histórico porque será el primero en el que participarán 48 selecciones y que se disputará en tres países diferentes, sino también porque marcará la despedida de varios íconos del deporte más popular del planeta. A continuación, el detalle de quiénes son las estrellas que jugarían su última Copa del Mundo.

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El mejor futbolista de todos los tiempos participará en su sexta cita mundialista y aspira a seguir rompiendo récords. Además de ser actualmente el futbolista con más partidos (26) y más minutos (2314’) jugados en esta competición , intentará convertirse en el artillero histórico del torneo.

Desde su primer festejo ante Serbia y Montenegro en su debut en Alemania 2006, hasta su doblete en la épica final de Catar 2022 contra Francia, el astro rosarino acumuló 13 goles y en la edición que se avecina buscará romper la barrera de los 16 tantos que posee el alemán Miroslav Klose.

Leo también es el único en ganar dos Balones de Oro como mejor jugador de un Mundial (2014 y 2022) y en ostentar 11 premios de mejor jugador del partido . Pero al margen de las distinciones individuales, lo que verdaderamente desvela al argentino de 38 años es repetir la hazaña de hace tres años y medio y agregarle la cuarta estrella a la casaca albiceleste.

Al igual que Messi, el crack portugués se convertirá en el primer futbolista en estar presente en seis ediciones de la cita máxima. A sus 41 años, CR7 atraviesa una buena temporada en el Al Nassr de Arabia Saudita (22 tantos en 26 partidos jugados) y tiene entre ceja y ceja levantar el único trofeo que le falta para cerrar con un broche de oro su brillante carrera: la Copa del Mundo.

El máximo goleador de la historia de este deporte también es el único en haber marcado en cinco Mundiales consecutivos. En total, acumula ocho anotaciones en 22 encuentros, aunque un detalle no menor es que todos sus festejos fueron en fase de grupos.

CR7 no jugará al menos por dos meses CR7 dictará su última función en el Mundial 2026. Gentileza.

Mundial 2026: Luka Modric (Croacia)

El volante del Milán disputará su quinta Copa del Mundo y buscará sacarse la espina de Rusia 2018 y de Catar 2022. En el primero, aunque lideró a su seleccionado y se quedó con el Balón de Oro del torneo, Croacia cayó ante Francia en la definición. Mientras que en el segundo, volvió a ser una pieza clave pero los balcánicos perdieron ante el conjunto de Lionel Scaloni en semifinales, encuentro en el que Modric se retiró ovacionado por el público argentino.

Un dato curioso del croata de 40 años es que es el futbolista con más tantos convertidos en tandas de penales en los Mundiales: 3 anotaciones sobre 3 ejecuciones. Sus víctimas fueron Dinamarca y Rusia en 2018 y Brasil en 2022.

Rusia 2018: Modric, futbolista debido a una guerra Modric, figura de Croacia y admirado por todo el pueblo argentino, jugará el Mundial 2026. Gentileza.

Aunque ya no es una fija en el once titular, el ex Real Madrid puede ser el as bajo la manga del entrenador croata, Zlatko Dalic, para revertir un resultado negativo o inyectarle juego al mediocampo cada vez que el equipo lo necesite.

Mundial 2026: Neymar (Brasil)

Aún es una incógnita si el crack del Santos integrará la lista de 26 jugadores que Carlo Ancelotti llevará a Norteamérica. En caso de que lo haga, podría ser la última bala de Ney, quien a sus 34 años registra ocho goles en trece presentaciones mundialistas con la Canarinha.

Lo cierto es que el ex Barcelona y PSG nunca logró desplegar todo su talento en esta competición, ya sea por bajos rendimientos individuales o colectivos o por las lesiones que lo han perseguido a lo largo de toda su carrera. Por ejemplo, la fractura de espalda que le provocó el colombiano Camilo Zúñiga en 2014 y le impidió jugar la semifinal ante Alemania, partido en el que su selección fue humillada y cayó 7 a 1 en Belo Horizonte.

Mundial 2026: Kevin De Bruyne (Bélgica)

El jugador del Napoli es el capitán y principal referente del seleccionado dirigido por Rudi Garcia. Tras dejar atrás una importante lesión en el bíceps femoral que sufrió en octubre del año pasado, que lo obligó a pasar por el quirófano y lo sacó cuatro meses de las canchas, De Bruyne está listo para comandar a su equipo, que buscará dar el ‘salto de calidad’ que le faltó en el último tiempo.

La de 2026 será la cuarta y, muy probablemente, última cita mundialista en la que participará el volante de 34 años. Su mejor actuación fue en Rusia 2018, edición en la que Bélgica se quedó con el tercer lugar. En total, el ex Manchester City suma trece partidos y dos goles en esta competición.

Mundial 2026: James Rodríguez (Colombia)

Tras su ausencia en Catar 2022, la Selección Colombia regresa a la cita máxima con el volante del Minnesota United como capitán. A sus 34 años, James intentará ser el líder futbolístico del conjunto de Néstor Lorenzo, en el que será su tercer Mundial.

El ex Banfield y Real Madrid brilló en Brasil 2014, edición en la que se quedó con la Bota de Oro gracias a sus seis anotaciones en cinco partidos, con el Premio Puskás por su golazo de volea ante Uruguay en octavos y también integró el once ideal del torneo. Además, James es el máximo artillero colombiano en la historia de la Copa del Mundo.

James Rodríguez James Rodriguez, figura de Colombia, estará en el Mundial 2026. Su última función. Gentileza

Mundial 2026: Guillermo Ochoa (México)

El histórico arquero del seleccionado azteca podría igualar el récord de Messi y CR7 y sumar su sexta convocatoria mundialista. A diferencia del astro argentino y el crack portugués, el mexicano no sumó minutos en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, aunque sí formó parte de la lista. En total, acumula 11 partidos jugados (4 en 2014, 4 en 2018, 3 en 2022), 11 goles recibidos y cuatro vallas invictas.

Sus actuaciones más memorables bajo los tres palos fueron en la igualdad sin goles ante Brasil en la fase de grupos de 2014 y en la victoria contra Alemania en 2018. A sus 40 años, el arquero que milita en el fútbol de Chipre es una de las opciones de recambio en el puesto, que tiene como dueño a José Rangel.

Mundial 2026: Mohamed Salah (Egipto)

El delantero del Liverpool es el faro de la ilusión del país africano, que sueña con superar la fase de grupos por primera vez (enfrentará a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán). Con sus goles ante Rusia y Arabia Saudita en 2018, el Faraón registra dos festejos en la misma cantidad de encuentros mundialistas.

La exorbitante cifra que el Liverpool pide por Mohamed Salah La última cita de Mohamed Salah en el Mundial 2026. Gentileza.

A sus 33 años, Salah sabe que esta puede ser su última oportunidad en la cita máxima, no solo por su edad, sino también porque su país no es un habitué en la competición (la de 2026 será su cuarta participación).