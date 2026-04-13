Mundial 2026: las estrellas que brindarán su último función en una cita ecuménica

Desde su primer festejo ante Serbia y Montenegro en su debut en Alemania 2006, hasta su doblete en la épica final de Catar 2022 contra Francia,el astro rosarino acumuló 13 goles y en la edición que se avecina buscará romper la barrera de los 16 tantos que posee el alemán Miroslav Klose.
Aunque ya no es una fija en el once titular, el ex Real Madrid puede ser el as bajo la manga del entrenador croata, Zlatko Dalic, para revertir un resultado negativo o inyectarle juego al mediocampo cada vez que el equipo lo necesite.
Lo cierto es que el ex Barcelona y PSGnunca logró desplegar todo su talento en esta competición, ya sea por bajos rendimientos individuales o colectivos o por las lesiones que lo han perseguido a lo largo de toda su carrera. Por ejemplo, la fractura de espalda que le provocó el colombiano Camilo Zúñiga en 2014 y le impidió jugar la semifinal ante Alemania, partido en el que su selección fue humillada y cayó 7 a 1 en Belo Horizonte.
La de 2026 será la cuarta y, muy probablemente, última cita mundialista en la que participará el volante de 34 años. Su mejor actuación fue en Rusia 2018, edición en la que Bélgica se quedó con el tercer lugar. En total, el ex Manchester City suma trece partidos y dos goles en esta competición.
El histórico arquero del seleccionado azteca podría igualar el récord de Messi y CR7 y sumar su sexta convocatoria mundialista. A diferencia del astro argentino y el crack portugués, el mexicano no sumó minutos en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, aunque sí formó parte de la lista. En total, acumula 11 partidos jugados (4 en 2014, 4 en 2018, 3 en 2022), 11 goles recibidos y cuatro vallas invictas.
El delantero del Liverpool es el faro de la ilusión del país africano, que sueña con superar la fase de grupos por primera vez (enfrentará a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán). Con sus goles ante Rusia y Arabia Saudita en 2018, el Faraón registra dos festejos en la misma cantidad de encuentros mundialistas.