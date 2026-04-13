Mundial 2026: Las 12 estrellas que no estarán presentes en la cita máxima del fútbol

Mundial 2026: Los 7 partidos que no te podés perder en la fase de grupos, cuáles son, dónde juegan y TV

Mundial 2026: las estrellas que brindarán su último función en una cita ecuménica

En distintos continentes, selecciones competitivas quedaron al margen por diferencias mínimas en la tabla o por derrotas en instancias decisivas. El impacto no es solo colectivo: afecta directamente a protagonistas consolidados en la élite europea.

El Mundial 2026, que será el primero con 48 selecciones y 104 partidos, tendrá renovación de nombres propios.

Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del PSG, no podrá estar en el Mundial 2026.

La tetracampeona del mundo volvió a quedarse al margen de la fase final por tercera vez consecutiva, tras caer en la tanda de penales frente a Bosnia y Herzegovina.

Gianluigi Donnarumma, e l arquero titular del Manchester City y dueño de una extensa trayectoria internacional desde 2016, nuevamente se quedó sin Mundial. En su última presentación con la Azzurra, el guardameta italiano —valuado en 45 millones de euros— no logró detener ninguno de los remates desde los doce pasos, prolongando la ausencia de Italia en la máxima cita del fútbol.

Leo se llevó el Balón de Oro, pero el artillero polaco, Robert Lewandowski, tuvo revancha y se quedó con otra importante distinción. Robert Lewandowski no estará en el Mundial 2026, ya que Polonia quedó eliminada. Gentileza.

Otro de los grandes nombres que no estará en Norteamérica es Robert Lewandowski. El delantero del Barcelona y máximo goleador histórico de la selección polaca quedó eliminado tras la derrota 3-2 ante Suecia en uno de los repechajes europeos, definida con un gol en los minutos finales. A sus 37 años, todo indica que el atacante cerrará su carrera internacional sin poder cumplir el objetivo de disputar una cuarta Copa del Mundo.

En el Grupo E europeo, Georgia cerró su clasificación con apenas tres puntos en seis partidos. Nunca logró ganar en casa y terminó última en la zona. Esa campaña dejó sin Mundial a Khvicha Kvaratskhelia, una de las figuras del Paris Saint-Germain.

Hungría llegó con chances a las últimas jornadas del Grupo F, pero finalizó tercera y no consiguió acceder al repechaje. El equipo no pudo sostener regularidad fuera de Budapest y quedó eliminado. Así, Dominik Szoboszlai, mediocampista del Liverpool, no estará en el Mundial 2026.

Por su parte, Eslovenia sumó cuatro puntos en seis fechas y quedó rápidamente relegada tras perder dos partidos consecutivos como visitante. La eliminación dejó afuera al arquero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, y al delantero del Manchester United, Benjamin Sesko.

Las figuras de América y África que quedaron fuera de la Copa del Mundo

En CONCACAF, la definición fue directa. Costa Rica empató 0-0 ante Honduras en la última jornada y dependía de otros resultados. El triunfo de Haití frente a Nicaragua modificó la tabla y dejó eliminada a la selección tica. De esta manera, Keylor Navas no disputará su cuarta Copa del Mundo.

Keylor Navas MUNDIAL 2026. Keylor Navas no podrá disputar su cuarta Copa del Mundo. Gentileza.

El arquero, tricampeón de la Champions League con Real Madrid y actual jugador de Pumas, fue titular en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. Esta vez, su selección no logró sostener la clasificación hasta el final.

En África, Nigeria cayó ante República Democrática del Congo en el repechaje regional. Tras empatar en el global, quedó eliminada en la instancia decisiva. El resultado dejó afuera a Victor Osimhen, goleador del Galatasaray, y a Ademola Lookman, extremo del Atalanta.

La clasificación de Cabo Verde en su grupo también tuvo impacto. Camerún quedó relegada en la tabla y no logró revertir la diferencia en las últimas fechas, lo que dejó sin Mundial a Bryan Mbeumo.

Finalmente, Guinea y Gabón quedaron eliminadas en fases previas de la clasificación africana. Por ese motivo, Serhou Guirassy, delantero del Borussia Dortmund, y Pierre-Emerick Aubameyang, atacante del Olympique Marsella, tampoco estarán en Norteamérica.

El Mundial 2026 tendrá 48 seleccionesy un total de 104 partidos. A pesar del incremento de participantes, hubo varias estrellas que seguirán el torneo desde su hogar.