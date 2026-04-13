Ni rotura ni quirófano: el parte médico oficial que define el futuro del Cuti Romero en el Mundial 2026

El parte médico realizado en Londres este lunes trajo el alivio esperado para Lionel Scaloni y los hinchas argentinos. Aunque Cristian Romero se retiró entre lágrimas frente al Sunderland, los estudios descartaron una rotura de ligamentos. El defensor cordobés padece una lesión en el ligamento lateral interno que lo margina por cinco semanas.
El incidente ocurrió durante la jornada 32 de la Premier League, cuando el defensor chocó su rodilla derecha contra el hombro de su compañero, el arquero Antonín Kinský. La jugada se originó por un empujón del delantero rival Brian Brobbey que desestabilizó al argentino al minuto 70 del encuentro. La imagen del jugador abandonando el campo con evidentes muestras de dolor encendió las alarmas en el cuerpo técnico nacional.
El parte médico y el tiempo de recuperación
Tras descartarse el peor escenario, el diagnóstico arrojó un compromiso en el ligamento colateral interno. El plan de rehabilitación para el cordobés comenzará de inmediato bajo una estricta supervisión en Londres. Según trascendió, el procedimiento médico incluye una inmovilización total de la zona afectada durante la primera semana para evaluar la evolución del tejido.
Si el proceso avanza según lo previsto, Romero deberá mantener la rodilla paralizada durante tres semanas en total. Este cronograma establece que el tiempo mínimo para volver a la competencia será de cinco semanas. Como consecuencia directa, es un hecho que el "Cuti" no volverá a jugar con el Tottenham Hotspur en lo que resta de la actual temporada de la liga inglesa.
Impacto en el Tottenham y el camino al Mundial 2026
La ausencia de Romero representa un golpe crítico para Roberto De Zerbi, entrenador del equipo londinense. El club se encuentra actualmente en la decimoctava posición con 30 unidades, sumergido en plena zona de descenso y a dos puntos de la permanencia. Sin su máximo referente defensivo, los Spurs deberán enfrentar seis finales ante rivales como Chelsea, Aston Villa y Leeds para evitar la pérdida de categoría.
En la Selección Argentina, la noticia se recibió con mayor optimismo, ya que el jugador llegaría con lo justo para integrar la lista definitiva del Mundial 2026. Scaloni lo considera una pieza indispensable para el esquema titular. El cuerpo médico albiceleste seguirá de cerca cada paso de su recuperación para asegurar que el defensor esté en condiciones óptimas para el debut en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.