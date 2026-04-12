Otro más a la enfermería: Cuti Romero se lesionó y salió llorando de la cancha

El zaguero de la Selección Argentina sufrió una complicación física en el encuentro del Tottenham por la Premier League.

La Selección Argentina continúa sumando nombres de peso a la lista de lesionados. A la situación de Lautaro Martínez y del arquero Dibu Martínez, se le agregó el defensor Cristian Cuti Romero, que no pudo continuar en la derrota del Tottenham Hotspur por 1 a 0 ante Sunderland debido a un fuerte choque que lo dejó tendido en el césped.

El argentino fue a disputar una pelota en el área rival y, tras un empujón de Brian Brobbey y un posterior choque con el arquero Antonín Kinský, no pudo levantarse y comenzó a quejarse por un visible dolor. A tal punto le afectó, que se retiró llorando mientras era ayudado por los médicos.

Cuti Romero se lesionó y salió llorando: Embed ASÍ FUE EL MOMENTO DE LA LESIÓN DEL CUTI: el argentino chocó con su compañero Antonin Kinsky quien, a diferencia del capitán de los Spurs, pudo continuar en cancha ante Sunderland.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bpmnlW91e8 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 El defensor logró incorporarse por sus propios medios pero al intentar continuar evidenció una molestia en la pierna derecha que le impidió seguir. Sin siquiera poder salir por sus propios medios, pidió el cambio y abandonó el campo visiblemente afectado para que Kevin Danso ingresara en su lugar.

La escena generó fuerte preocupación en la Selección, no solo por la posible gravedad del golpe, que habría sido en la zona de la rodilla, sino también por el momento del calendario: faltan pocos días para la presentación de la lista definitiva de cara al Mundial 2026, y se desconoce el tiempo de recuperación adecuado.

La situación se suma a otro contratiempo reciente: Emiliano Dibu Martínez sintió una molestia durante la entrada en calor en el partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, también por la Premier League, y no pudo formar parte del encuentro. Además, en los últimos días se confirmó que Lautaro Martínez se resintió de un desgarro en Inter, luego de haber reaparecido con dos goles ante Roma en la Serie A.