Preocupación por Lautaro Martínez en la previa del Mundial 2026, que se resintió de su lesión

El delantero de la Selección Argentina sufrió una recaída física y tendrá varias semanas de recuperación.

Apenas poco tiempo después de volver a las canchas, el delantero de la Selección Argentina Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo, por lo que se perderá al menos los próximos dos partidos del Inter de Milán, que va puntero en la Serie A.

La odisea del atacante argentino comenzó el pasado 18 de febrero ante el Bodo Glimt, en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, cuando debió retirarse a la hora de juego por un desgarro que sufrió en el sóleo de la pierna izquierda. Luego de dicha lesión, el Inter quedó eliminado de la Champions League dando una muy pobre imagen ante el equipo noruego que se impuso con un contundente resultado global de 5-2.

Lautaro Martínez estará fuera de los campos por dos semanas: GettyImages-2167354140-scaled Lautaro Martínez logro su decimotercer grito en la actual Serie A. Gentileza Allí, el Toro comenzó una larga recuperación con vistas a retornar en la parte final de la temporada con su club y no perderse la preparación para el Mundial 2026, su principal prioridad para el presente año.

El regreso de Martínez se dio recién el pasado domingo 5 de abril, luego de más de un mes y medio alejado de las canchas, cuando se lució con un doblete en el triunfo 5-2 ante la Roma por la trigésimo primera fecha de la Serie A de Italia, donde el Inter lidera con siete puntos de ventaja sobre su clásico rival, el Milan.

Sin embargo, en las últimas horas se sometió a estudios por molestias y los resultados no fueron del todo buenos, ya que se confirmó que padece una distensión leve en el sóleo de la pierna izquierda, que lo alejará de los terrenos por lo menos por dos semanas. Si bien los plazos no son una alarma para el cuerpo técnico Albiceleste, si lo es el hecho de que vuelva a sufrir complicaciones físicas a poco tiempo para el Mundial.