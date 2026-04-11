Boca e Independiente de Avellaneda igualaron en un clásico caliente

Boca e Independiente de Avellaneda protagonizaron un clásico caliente, disputado y muy cerrado que terminó 1 a 1 en La Bombonera , por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional . Abrió la cuenta Matías Abaldo, y lo igualó de penal Milton Giménez.

El trámite por momentos fue tan parejo y sin brillo que pasó a ser algo aburrido . No contó con demasiadas chances de gol debido al buen trabajo del elenco visitante y la falta de ideas del cuadro local, y por momentos fue una verdadera batalla táctica.

El Rojo cumplió a la perfección con su plan de partido. Líneas bien juntas para conformar un bloque corto , salidas rápidas tras la recuperación del balón, y marca en zona para evitar darle espacios en tres cuartos de terreno a los creativos Xeneizes.

Esta búsqueda se profundizó después de los 8 minutos, cuando Gutiérrez metió un centro punzante desde la izquierda, Ávalos y Malcorra no pudieron entrarle, y Abaldo la mandó a guardar con un hermoso giro dentro del área. Golazo que permitió que los de Avellaneda se cierren para cuidar la ventaja.

QUÉ GOLAZO DE ABALDO PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/3LNiAd1pHW

Boca, mientras tanto, monopolizó el control del balón con la influencia de Ander Herrera , y trató de ser profundo con la subida permanente de sus dos laterales. El español fue el más punzante del equipo, intentando de forma infructuosa en varias oportunidades conectar con pases filtrados a las espaldas del último hombre de Independiente.

Con el paso de los minutos, los de Úbeda comenzaron a hacer méritos. Primero Marco Pellegrino cabeceó desviado en un córner, luego Belmonte no pudo aprovechar el buen centro de Barinaga. Sobre el cierre de la etapa inicial, el VAR llamó a Andrés Merlos para que revise un cruce entre Valdéz y Velasco, que decantó en el penal que Milton Giménez cambió por gol.

Milton Giménez empató para Boca:

Embed MILTON GIMÉNEZ CAMBIÓ PENAL POR GOL Y BOCA SE LO EMPATA A INDEPENDIENTE #LPFxTNTSports



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El complemento ganó en intensidad, pero eso tardó en trasladarse a la generación de situaciones de peligro. Independiente no logró salir de su planteo inicial, y el Xeneize mostró las mismas falencias para lastimar a Rodrigo Rey. En todo ese período, sólo contó con la habilitación de Velasco para el mano a mano que Merentiel perdió ante el arquero.

En el lapso final del encuentro comenzó a caer una lluvia torrencial, que se sumó al aliento fuerte del público local y el ingreso de varios futbolistas que habitualmente son titulares. Sin embargo, no fue combustible suficiente para que el trámite se modifique.

Así se fue el segundo tiempo, con una igualdad que les sirve a ambos. El Xeneize sostuvo la localía con un once de repuesto y el Rojo sacó una igualdad en una cancha siempre complicada. Fue negocio.

Lo que viene para Boca será el debut en condición de local en la Copa Libertadores. Después de la victoria en Chile, le toca recibir a Barcelona de Ecuador el martes desde las 21 horas. Independiente, mientras tanto, recibirá a Defensa y Justicia el próximo sábado a las 19.30 horas.

Minuto a minuto y estadísticas de Boca - Independiente de Avellaneda: