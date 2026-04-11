Racing y River protagonizan un gran clásico de la Liga Profesional: a qué hora y por dónde verlo

En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura, la Academia enfrenta en el Cilindro de Avellaneda al Millonario. Es este domingo desde las 20 horas.

Por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Racing enfrenta a en el Cilindro de Avellaneda a River. El partido, que será clave para las primeras posiciones de la Zona B, se juega desde las 20 horas de este domingo con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación de ESPN Premium.

La Academia vivió una semana agridulce. Es cierto que viene de debutar en la Copa Sudamericana con un muy buen triunfo ante Independiente Petrolero de Bolivia en condición de visitante, pero cayó el pasado fin de semana en el clásico ante Independiente por la mínima diferencia y su prinicipal figura Maravilla Martínez quedó en el foco de la tormenta al haber errado un penal a favor.

Racing recuperó la sonrisa y ganó en su debut por la Copa Sudamericana Racing recuperó la sonrisa y ganó en su debut por la Copa Sudamericana TN En lo que respecta al Torneo Apertura, marcha sexto en la Zona B, aunque una victoria podría volver a meterlo en la discusión por las primeras posiciones y dejarlo con más aire para afrontar la parte final de la fase de grupos, mientras se enfoca en su participación internacional.

River, por su parte, igualó 1-1 con Blooming de Bolivia, como visitante, en su debut en la Copa Sudamericana. Este fue el primer partido que no ganó con Eduardo Coudet como director técnico, ya que bajo el mando del Chacho habían sumado de a tres en las cuatro presentaciones previas.

Blooming vs River Plate Un desborde de Fabricio Bustos por la derecha, quien sacó un centro a media altura al centro del área y Sebastián Driussi, de primera y de volea puso el primero para el Millonario. @RiverPlate En este Torneo Apertura, el Millonario marcha segundo en la Zona B con unos destacables 23 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia que tiene 26.