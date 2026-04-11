11 de abril de 2026 - 21:14

Racing y River protagonizan un gran clásico de la Liga Profesional: a qué hora y por dónde verlo

En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura, la Academia enfrenta en el Cilindro de Avellaneda al Millonario. Es este domingo desde las 20 horas.

Racing vs River, por la Liga Profesional

Racing vs River, por la Liga Profesional

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Racing enfrenta a en el Cilindro de Avellaneda a River. El partido, que será clave para las primeras posiciones de la Zona B, se juega desde las 20 horas de este domingo con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación de ESPN Premium.

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La Academia vivió una semana agridulce. Es cierto que viene de debutar en la Copa Sudamericana con un muy buen triunfo ante Independiente Petrolero de Bolivia en condición de visitante, pero cayó el pasado fin de semana en el clásico ante Independiente por la mínima diferencia y su prinicipal figura Maravilla Martínez quedó en el foco de la tormenta al haber errado un penal a favor.

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En lo que respecta al Torneo Apertura, marcha sexto en la Zona B, aunque una victoria podría volver a meterlo en la discusión por las primeras posiciones y dejarlo con más aire para afrontar la parte final de la fase de grupos, mientras se enfoca en su participación internacional.

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Un desborde de Fabricio Bustos por la derecha, quien sacó un centro a media altura al centro del área y Sebastián Driussi, de primera y de volea puso el primero para el Millonario.

Un desborde de Fabricio Bustos por la derecha, quien sacó un centro a media altura al centro del área y Sebastián Driussi, de primera y de volea puso el primero para el Millonario.

En este Torneo Apertura, el Millonario marcha segundo en la Zona B con unos destacables 23 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia que tiene 26.

El último enfrentamiento entre Racing y River también fue en el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Apertura, y terminó con un agónico triunfo 3-2 para la Academia.

Probables formaciones de Racing - River:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero o Joaquín Freitas; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Datos del partido:

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas de Racing - River:

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