La Academia superó a Independiente Petrolero de Bolivia por 3 a 1, en el inicio del certamen internacional.

Racing recuperó la sonrisa y ganó en su debut por la Copa Sudamericana

Racing debutó con el pie derecho en la Copa Sudamericana, luego de derrotar 3-1 en condición de visitante a Independiente Petrolero de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo E. Los goles fueron de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián Fernández, mientras que para los locales había descontado de penal el brasilero Thomaz Santos.

El encuentro comenzó muy complicado para la Academia, que sufrió muchísimo durante los primeros minutos y se mantenía igualado sin goles gracias a las atajadas de su arquero Facundo Cambeses, y a la falta de puntería de los delanteros rivales.

Contra todo pronóstico, y cuando peor la pasaban los de Avellaneda, llegó la apertura del marcador. Ocurrió a los 27 minutos gracias a un muy buen remate cruzado de Sosa, que fue la gran figura del encuentro y estampó el 1 a 0.

Golazo de Sosa para el 1 a 0 de Racing: Embed ¡¡QUE GOLAZO, PIBE!! Gonzalo Sosa encaró y marcó el 1-0 de Racing ante Independiente Petrolero en el debut en la CONMEBOL #Sudamericana. ¡Primer gol en la Primera de la Academia!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jabQKOZCjY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026 Solo 10 minutos después, Martirena recibió solo dentro del área después de una gran asistencia del propio Sosa, y definió muy potente al primer palo para el 2-0 que le dio cierta tranquilidad a Gustavo Costas.

En el final del primer tiempo llegó el descuento de Independiente Petrolero, cuando Santos anotó un buen penal cruzado después de que el árbitro paraguayo Augusto Menéndez cobrara la pena máxima por un agarrón dentro del área del lateral izquierdo Ignacio Rodríguez.