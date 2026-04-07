7 de abril de 2026 - 21:29

Racing recuperó la sonrisa y ganó en su debut por la Copa Sudamericana

La Academia superó a Independiente Petrolero de Bolivia por 3 a 1, en el inicio del certamen internacional.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El encuentro comenzó muy complicado para la Academia, que sufrió muchísimo durante los primeros minutos y se mantenía igualado sin goles gracias a las atajadas de su arquero Facundo Cambeses, y a la falta de puntería de los delanteros rivales.

Contra todo pronóstico, y cuando peor la pasaban los de Avellaneda, llegó la apertura del marcador. Ocurrió a los 27 minutos gracias a un muy buen remate cruzado de Sosa, que fue la gran figura del encuentro y estampó el 1 a 0.

Golazo de Sosa para el 1 a 0 de Racing:

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Solo 10 minutos después, Martirena recibió solo dentro del área después de una gran asistencia del propio Sosa, y definió muy potente al primer palo para el 2-0 que le dio cierta tranquilidad a Gustavo Costas.

En el final del primer tiempo llegó el descuento de Independiente Petrolero, cuando Santos anotó un buen penal cruzado después de que el árbitro paraguayo Augusto Menéndez cobrara la pena máxima por un agarrón dentro del área del lateral izquierdo Ignacio Rodríguez.

Martirena sacó un gran disparo y anotó el 2 a 0:

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El segundo tiempo fue muy parejo, con situaciones muy claras para ambos equipos. Incluso los locales pudieron haber descontado a los 90 minutos, aunque el defensor Franco Pardo apareció en la línea para protagonizar una salvada milagrosa.

En el último minuto del tiempo agregado, Toto Fernández, que se acopla cada vez más al juego de la Academia, liquidó el encuentro al definir dentro del área tras un buen pase atrás del mediocampista Matías Zaracho.

Toto Fernández estampó el tercero:

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La próxima presentación de Racing en la Copa Sudamericana será el próximo miércoles 15 de abril, cuando reciba al Botafogo de Brasil. Independiente Petrolero, por su parte, visitará a Caracas de Venezuela ese mismo día.

Minuto a minuto y estadísticas:

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