Atento Independiente Rivadavia: los millonarios premios que repartirán la Copa Libertadores y Sudamericana

Un equipo que gane la Libertadores desde grupos puede embolsar 40 millones de dólares gracias al nuevo bono de 340.000 por cada victoria obtenida.

Copa Libertadores 2026: los premios millonarios que reparte la Conmebol desde la fase de grupos.

La Conmebol aumentó los premios para la edición 2026 de la Copa Libertadores y Sudamericana, fortaleciendo el interés económico de clubes como Independiente Rivadavia. Lo cierto es que este martes comienza la fase de grupos con cifras que pueden cambiar el rumbo financiero de cualquier institución, otorgando bonos millonarios por mérito deportivo y avances de ronda.

La Confederación Sudamericana de Fútbol decidió apostar fuerte este año distribuyendo sumas que resultan vitales para el crecimiento institucional de los equipos. En la Copa Libertadores, los ingresos comienzan incluso antes de la fase de grupos, con pagos que van desde los 400.000 hasta el millón de dólares por localía en etapas previas.

Independiente Rivadavia integra el grupo C de la Copa Libertadores 2026 Independiente Rivadavia integra el grupo C de la Copa Libertadores 2026 Captura de video Una vez iniciada la fase de grupos, cada institución participante se asegura un millón de dólares solo por su presencia en esta instancia. Sin embargo, la gran novedad es el incentivo por rendimiento: cada victoria conseguida en esta etapa suma un bono por "mérito deportivo" de 340.000 dólares adicionales.

La escalada de millones hacia la gran final de la Libertadores A medida que el torneo avanza hacia la eliminación directa, los montos se vuelven significativamente más altos para los presupuestos regionales. Los clubes que clasifiquen a octavos de final recibirán 1.250.000 dólares, cifra que asciende a 1.700.000 en cuartos y llega a los 2.300.000 dólares para quienes alcancen las semifinales.

El premio mayor está reservado para la definición del título. El equipo que se consagre campeón en 2026 se llevará 25 millones de dólares, mientras que el subcampeón embolsará siete millones. Si un conjunto logra coronarse tras disputar todas las instancias, el total de premios acumulados puede superar la barrera de los 40 millones de dólares.