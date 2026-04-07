7 de abril de 2026 - 11:44

Atento Independiente Rivadavia: los millonarios premios que repartirán la Copa Libertadores y Sudamericana

Un equipo que gane la Libertadores desde grupos puede embolsar 40 millones de dólares gracias al nuevo bono de 340.000 por cada victoria obtenida.

Copa Libertadores 2026: los premios millonarios que reparte la Conmebol desde la fase de grupos.

Copa Libertadores 2026: los premios millonarios que reparte la Conmebol desde la fase de grupos.

Foto:

Por Francisco Moreno

La Conmebol aumentó los premios para la edición 2026 de la Copa Libertadores y Sudamericana, fortaleciendo el interés económico de clubes como Independiente Rivadavia. Lo cierto es que este martes comienza la fase de grupos con cifras que pueden cambiar el rumbo financiero de cualquier institución, otorgando bonos millonarios por mérito deportivo y avances de ronda.

Leé además

Independiente Rivadavia histórico. Debuta en la Copa Libertadores por primera vez en sus 113 años de vida. 

Histórico: Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar en el Malvinas Argentinas

Por Redacción Deportes
Los hinchas de Independiente Rivadavia se preparan para un día que mañana será inolvidable para el deporte mendocino. 

Independiente Rivadavia, ese latido que conecta generaciones

Por Juan Azor

La Confederación Sudamericana de Fútbol decidió apostar fuerte este año distribuyendo sumas que resultan vitales para el crecimiento institucional de los equipos. En la Copa Libertadores, los ingresos comienzan incluso antes de la fase de grupos, con pagos que van desde los 400.000 hasta el millón de dólares por localía en etapas previas.

Independiente Rivadavia integra el grupo C de la Copa Libertadores 2026
Independiente Rivadavia integra el grupo C de la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia integra el grupo C de la Copa Libertadores 2026

Una vez iniciada la fase de grupos, cada institución participante se asegura un millón de dólares solo por su presencia en esta instancia. Sin embargo, la gran novedad es el incentivo por rendimiento: cada victoria conseguida en esta etapa suma un bono por "mérito deportivo" de 340.000 dólares adicionales.

La escalada de millones hacia la gran final de la Libertadores

A medida que el torneo avanza hacia la eliminación directa, los montos se vuelven significativamente más altos para los presupuestos regionales. Los clubes que clasifiquen a octavos de final recibirán 1.250.000 dólares, cifra que asciende a 1.700.000 en cuartos y llega a los 2.300.000 dólares para quienes alcancen las semifinales.

El premio mayor está reservado para la definición del título. El equipo que se consagre campeón en 2026 se llevará 25 millones de dólares, mientras que el subcampeón embolsará siete millones. Si un conjunto logra coronarse tras disputar todas las instancias, el total de premios acumulados puede superar la barrera de los 40 millones de dólares.

image

El panorama económico de la Copa Sudamericana en 2026

Aunque la Copa Sudamericana maneja una escala menor, sus cifras siguen siendo fundamentales para los seis equipos argentinos en competencia. Jugar la fase de grupos asegura una base de 300.000 dólares, a los que se añaden 125.000 dólares por cada triunfo obtenido en el campo de juego.

La progresión en este certamen otorga 600.000 dólares en octavos, 700.000 en cuartos y 800.000 para los semifinalistas. El ganador del torneo recibirá un premio de 10 millones de dólares, una diferencia marcada frente a los 221 millones totales que reparte la Libertadores.

image

Esta disparidad afianza a la Libertadores como la competencia con mayor rédito económico de Sudamérica. Para los clubes argentinos como Boca, River o Racing, avanzar en estas llaves representa no solo la gloria deportiva, sino el ingreso de divisas clave para mantener sus planteles y planificar inversiones futuras.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hecho ocurrió en febrero y derivó en una restricción de concurrencia a espectáculos deportivos por dos años. 

La Nación le aplicó el derecho de admisión a siete hinchas de Independiente Rivadavia: los motivos

Por Redacción Deportes
Laura Rez Masud y Daniel Vila En La Cima de Los Andes.

Daniel Vila "En La Cima": "Si fuera por la crítica, hace rato me tendría que haber quedado en mi casa"

El pueblo de Independiente Rivadavia profesa amor eterno por Alfredo Jesús Berti, el padre de la criatura. 

Alfredo Berti y el presente de Independiente Rivadavia: "Nuestro ADN es dejar todo en cada partido"

Por Nicolás Bolcato, Independiente Rivadavia sumó ayer un triunfazo en condición de visitante. 

Nicolás Bolcato, la muralla de Independiente Rivadavia: "Estamos con confianza para arrancar la Copa"