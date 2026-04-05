5 de abril de 2026 - 13:07

Alarma en River: así está el campo del Monumental a horas del duelo frente a Belgrano

Tras la fecha FIFA y los shows de AC/DC, en River sembraron el pasto de invierno, un proceso técnico que afectó la imagen del terreno para este domingo.

Césped de River: por qué el Monumental no luce bien tras los shows de AC/DC.

Césped de River: por qué el Monumental no luce bien tras los shows de AC/DC.

Foto:

Por Francisco Moreno

Leé además

River oficializó la llegada del español Pablo Longoria como director deportivo. 

¿Quién es Pablo Longoria?: El flamante director deportivo de River Plate

Por Redacción Deportes
Juan Román Riquelme busca llevar visitantes al Monumental

Fuerte pedido de Juan Román Riquelme de cara al superclásico con River

Por Redacción Deportes

El estadio sintió el peso de las presentaciones de la banda australiana realizadas los días 23, 27 y 31 de marzo. Aunque se utilizaron protectores, la intensidad de los eventos dejó huellas visibles que alertaron a los hinchas de cara a este partido por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Desde la institución reconocen que el terreno no está en su versión óptima para el compromiso de esta tarde, pactado para las 18:00. Sin embargo, sostienen que se trata de un problema visual más que funcional, ya que la superficie se mantiene pareja y la pelota podrá rodar sin inconvenientes durante el juego.

Embed

El impacto de los shows y la transición de invierno

La dirigencia aprovechó el descanso de la fecha FIFA para avanzar con tareas que suelen ejecutarse recién entre los meses de abril y mayo. Esta decisión buscó optimizar los tiempos muertos del calendario, aunque el costo inmediato sea un césped con parches y falta de color uniforme en la transmisión oficial.

A este adelantamiento de obras se suma el proceso biológico de transición hacia la versión de invierno. El club inició la incorporación de raigrás perenne, una variedad de pasto resistente al frío que requiere un periodo de adaptación sobre el suelo. Este cambio estacional explica el aspecto actual de la cancha, que está en plena fase de crecimiento.

image

A pesar de la preocupación, en River prima el optimismo respecto a la recuperación total del campo. Tras el duelo frente al equipo cordobés, el plantel profesional tendrá un margen de diez días sin volver a jugar en condición de local. Ese tiempo será vital para que el nuevo sembrado se asiente y las marcas de los escenarios desaparezcan.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tomás Galvan artillero de la jornada y figura del partido

River sumó tres puntos de oro ante Belgrano y quedó segundo en su zona

Por Redacción Deportes
Fútbol. El golero de River Plate: Franco Armani

River: el representante de Franco Armani brindó detalles del futuro del jugador

Tobías Ramírez es la nueva adquisición de River

Tobías Ramírez se convirtió en nuevo jugador de River

Torneo Apertura. Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se volverán a encontrar el domingo 26 de abril a las 15 en el estadio Bautista Gargantini. 

Torneo Apertura: el Superclásico de Mendoza entre Independiente y Gimnasia y Esgrima se jugará el domingo 26