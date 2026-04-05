Alarma en River: así está el campo del Monumental a horas del duelo frente a Belgrano

Tras la fecha FIFA y los shows de AC/DC, en River sembraron el pasto de invierno, un proceso técnico que afectó la imagen del terreno para este domingo.

Césped de River: por qué el Monumental no luce bien tras los shows de AC/DC.

River Plate recibe este domingo a Belgrano en un Monumental que no mostrará su mejor cara estética. El campo de juego sufrió el impacto de tres recitales masivos de la banda AC/DC y un proceso de mantenimiento técnico que las autoridades de Núñez decidieron adelantar para ganar tiempo.

El estadio sintió el peso de las presentaciones de la banda australiana realizadas los días 23, 27 y 31 de marzo. Aunque se utilizaron protectores, la intensidad de los eventos dejó huellas visibles que alertaron a los hinchas de cara a este partido por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Desde la institución reconocen que el terreno no está en su versión óptima para el compromiso de esta tarde, pactado para las 18:00. Sin embargo, sostienen que se trata de un problema visual más que funcional, ya que la superficie se mantiene pareja y la pelota podrá rodar sin inconvenientes durante el juego.

Embed EL ESTADO DEL CAMPO DE JUEGO.



➡️ Así se encuentra el césped del Monumental a días del partido de #River vs. Belgrano.pic.twitter.com/1zKlmCAXU5 — Banda Roja (@BandaRoja_) April 3, 2026 El impacto de los shows y la transición de invierno La dirigencia aprovechó el descanso de la fecha FIFA para avanzar con tareas que suelen ejecutarse recién entre los meses de abril y mayo. Esta decisión buscó optimizar los tiempos muertos del calendario, aunque el costo inmediato sea un césped con parches y falta de color uniforme en la transmisión oficial.

A este adelantamiento de obras se suma el proceso biológico de transición hacia la versión de invierno. El club inició la incorporación de raigrás perenne, una variedad de pasto resistente al frío que requiere un periodo de adaptación sobre el suelo. Este cambio estacional explica el aspecto actual de la cancha, que está en plena fase de crecimiento.