Torneo Apertura: el Superclásico de Mendoza entre Independiente y Gimnasia y Esgrima se jugará el domingo 26

dio a conocer Liga Profesional jornadas que se mezclarán con el comienzo de la fase de grupos de la la programación de las fechas 13, 14, 15 y 16 del Torneo Apertura, Libertadores y la Sudamericana y que tendrá como duelo estelar el River-Boca de la jornada 15, que se disputará el domingo 19 de abril en el Monumental.
GIMNASIA Y ESGRIMA
Gimnasia y Esgrima visita a Newell's por la fecha 12 del Torneo Apertura.
Gentileza.
Otro gran clásico en esta secuencia se jugará este 4 de abril en Avellaneda, entre
Luego de estas cuatro jornadas y antes de los playoffs, sólo quedará la 9, la que se postergó debido al paro patronal decidido por las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. Independiente y Racing desde las 17.30.
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento
17.30 Tigre – Independiente Rivadvaia
20.30 Talleres – Boca
Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia y Esgrima – Vélez
17.15 Unión – Deportivo Riestra
19.30 San Lorenzo – Estudiantes
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
17.30 Independiente – Racing
21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán
18.00 River – Belgrano
20.30 Central Córdoba – Newell’s
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos – Banfield
21.15 Instituto – Defensa y Justicia
Fecha 14
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano -Aldosivi
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra – Instituto
17.15 Estudiantes – Unión
17.15 Independiente Rivadavia – Argentinos
19.30 Boca – Independiente
21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s – San Lorenzo
15.00 Platense – Gimnasia y Esgrima
17.30 Atlético Tucumán – Tigre
17.30 Huracán – Rosario Central
20.00 Racing – River
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento – Gimnasia
16.30 Defensa y Justicia – Talleres
19.00 Lanús – Banfield
21.30 Vélez – Central Córdoba
Fecha 15
Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s
Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
17.15 Instituto – Estudiantes
19.30 Independiente – Defensa y Justicia
21.45 Argentinos – Atlético Tucumán
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing
17.00 River – Boca
20.30 Rosario Central – Sarmiento
20.30 Talleres – Deportivo Riestra
Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central – Belgrano
17.15 Central Córdoba – Platense
17.15 Banfield – Independiente Rivadvaia
19.30 San Lorenzo – Vélez
21.45 Gimnasia y Esgrima – Lanús
21.45 Tigre – Huracán
Fecha 16
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
19.15 Lanús – Central Córdoba
21.30 Racing – Barracas Central
Sábado 25 de abril
14.00 Platense – San Lorenzo
17.00 Estudiantes – Talleres
19.15 Sarmiento – Tigre
21.30 River – Aldosivi
Domingo 26 de abril
15.00 Independiente Rivadavia. – Gimnasia y Esgrima
17.30 Newell’s – Instituto
17.30 Belgrano – Gimnasia
20.00 Atlético Tucumán – Banfield
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez – Unión
21.00 Huracán – Argentinos