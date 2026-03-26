26 de marzo de 2026 - 16:51

Torneo Apertura: el Superclásico de Mendoza entre Independiente y Gimnasia y Esgrima se jugará el domingo 26

Se anunciaron los horarios de las fechas 13, 14, 15 y 16 del Torneo Apertura. Para agendar cuándo juegan Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima.

Torneo Apertura. Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se volverán a encontrar el domingo 26 de abril a las 15 en el estadio Bautista Gargantini. 

Los Andes | Redacción Deportes
GIMNASIA Y ESGRIMA
Gimnasia y Esgrima visita a Newell's por la fecha 12 del Torneo Apertura.

Otro gran clásico en esta secuencia se jugará este 4 de abril en Avellaneda, entre Independiente y Racing desde las 17.30. Luego de estas cuatro jornadas y antes de los playoffs, sólo quedará la 9, la que se postergó debido al paro patronal decidido por las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

Torneo Apertura: así se juegan las próximas 4 fechas

Fecha 13

Miércoles 1° de abril

20.00 Lanús – Platense

Jueves 2 de abril

15.00 Barracas Central – Sarmiento

17.30 Tigre – Independiente Rivadvaia

20.30 Talleres – Boca

Viernes 3 de abril

15.00 Gimnasia y Esgrima – Vélez

17.15 Unión – Deportivo Riestra

19.30 San Lorenzo – Estudiantes

Sábado 4 de abril

13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

17.30 Independiente – Racing

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán

Domingo 5 de abril

15.30 Gimnasia – Huracán

18.00 River – Belgrano

20.30 Central Córdoba – Newell’s

Lunes 6 de abril

19.00 Argentinos – Banfield

21.15 Instituto – Defensa y Justicia

Fecha 14

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano -Aldosivi

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto

17.15 Estudiantes – Unión

17.15 Independiente Rivadavia – Argentinos

19.30 Boca – Independiente

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo

15.00 Platense – Gimnasia y Esgrima

17.30 Atlético Tucumán – Tigre

17.30 Huracán – Rosario Central

20.00 Racing – River

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia

16.30 Defensa y Justicia – Talleres

19.00 Lanús – Banfield

21.30 Vélez – Central Córdoba

Fecha 15

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

17.15 Instituto – Estudiantes

19.30 Independiente – Defensa y Justicia

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing

17.00 River – Boca

20.30 Rosario Central – Sarmiento

20.30 Talleres – Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano

17.15 Central Córdoba – Platense

17.15 Banfield – Independiente Rivadvaia

19.30 San Lorenzo – Vélez

21.45 Gimnasia y Esgrima – Lanús

21.45 Tigre – Huracán

Fecha 16

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

19.15 Lanús – Central Córdoba

21.30 Racing – Barracas Central

Sábado 25 de abril

14.00 Platense – San Lorenzo

17.00 Estudiantes – Talleres

19.15 Sarmiento – Tigre

21.30 River – Aldosivi

Domingo 26 de abril

15.00 Independiente Rivadavia. – Gimnasia y Esgrima

17.30 Newell’s – Instituto

17.30 Belgrano – Gimnasia

20.00 Atlético Tucumán – Banfield

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión

21.00 Huracán – Argentinos

