Con un golazo de la joya Tomás Aranda, Boca le ganó 2 a 0 a Instituto

Boca superó 2 a 0 a Instituto de Córdoba en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional , y cortó una racha de cuatro partidos sin ganar en La Bombonera . Los tantos fueron de Tomás Aranda y Adam Bareiro.

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El trámite resultó muy entretenido, con chances para ambos conjuntos y dominio repartido . El dueño de casa fue mejor en líneas generales, pero la Gloria no se quedó atrás y también tuvo sus oportunidades de peligro.

La principal virtud de Boca fue no desesperarse a la hora de sostener la posesión del balón, hasta encontrar los espacios para lastimar ante una muralla de cinco defensores y tres volantes bien abroquelados. Cuando los huecos no aparecían, fue clave la presencia de Leandro Paredes para construir caminos donde no los había.

El volante creó la más clara del Xeneize durante el primer tiempo, cuando metió un grandísimo pase filtrado de tres dedos para el remate desviado de primera de Miguel Merentiel, que también tuvo un mano a mano ante el arquero. Además, el dueño de casa complicó con disparos de Weigandt y Milton Delgado.

Instituto no se quedó atrás, y se acercó con un remate de Alex Luna que salió desviado, una recuperación de Córdoba que decantó en una buena tapada de Marchesín, y una situación increíble: un centro pasado de Lodico al segundo palo, y el desvío sin dirección de Alarcón abajo del arco.

Boca empezó con todo el complemento, dispuesto a llevarse puesto a su rival. En menos de 2 minutos, el español Ander Herrera conectó dos veces con centros que de milagro no terminaron en gol. Primero fue Merentiel el que reventó el palo, y en la siguiente Bareiro tuvo el mismo destino con un cabezazo a quemarropa. El tanto estaba al caer, y sólo era cuestión de tiempo para que se de.

Embed EL GRITO DESAFORADO DE UBEDA Y EL FESTEJO CON LEO PAREDES: el golazo de Aranda es para verlo una y mil veces.



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El grito sagrado ocurrió en la siguiente aproximación. El Xeneize gestó una gran jugada con la participación colectiva de sus integrantes, y Tomás Aranda le puso el broche de oro con un enganche hacia adentro ante su marcador, y un remate que venció la resistencia de Roffo.

Instituto amagó una rápida respuesta con el mano a mano que Massaccesi perdió ante Marchesín, pero Boca volvió a asestar un golpe mortal para liquidar la historia. Fue a los 11', cuando Adam Bareiro capturó un balón muerto dentro del área y la mandó al fondo de la red. El festejo fue con suspenso, ya que el VAR tardó cuatro minutos en trazar las líneas y comprobar que no había offside.

Embed ¡LO PODÉS FESTEJAR TRANQUILO, ADAM! Bareiro estampó el 2-0 de Boca contra Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura.



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Luego del segundo gol el partido entró en un pozo, debido al VAR, modificaciones, y molestias en ambos conjuntos. Una de ellas, la del arquero Agustín Marchesín tras el choque con Guerra que terminó con su salida. En ese contexto, el encargado de ponerle picante al cierre fue Jeremías Lázaro, que olfateó un error de Costa en el despeje y convirtió el 1 - 2. Sin embargo, su gol fue anulado por un fuera de juego.

Importante triunfo de Boca, que necesitaba cortar una racha de cuatro encuentros sin ganar en condición de local. La última vez había sido el 2 a 0 ante Newell's por la fecha 3 del presente Torneo Apertura.

Formaciones de Boca - Instituto de Córdoba:

Boca (2): Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Instituto (0): Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Jhon Córdoba, Matías Fonseca. DT: Diego Flores.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Jorge Baliño

Goles: ST: 5' Tomás Aranda (B), 11' Adam Bareiro (B)

Cambios: ST: 22' N. Guerra por Fonseca (I), 22' M. Tissera por Massaccesi (I), 25' A. Velasco por Herrera (B), 27' J. Lázaro por Luna (I), 36' L. Brey por Marchesín (B), 40' L. Rafaelli por Córdoba (I), 40' M. Gallardo por Lodico (I), 46' I. Zufiaurre por Aranda (B), 46' C. Rey Domenech por Paredes (B)

Minuto a minuto y estadísticas: