10 de mayo de 2026 - 00:22

Argentinos Juniors eliminó a Lanús en un duelo parejo y clasificó a cuartos de final

El Bicho se impuso 2 a 0 con los goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano, y enfrentará a Huracán de Parque Patricios.

Argentinos Juniors eliminó a Lanús en un duelo parejo y clasificó a cuartos de final

Argentinos Juniors eliminó a Lanús en un duelo parejo y clasificó a cuartos de final

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Argentinos Juniors superó 2 a 0 a Lanús en el Diego Armando Maradona, y sigue en carrera en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido correspondió a los octavos de final, y finalizó con alegría para los de La Paternal por los tantos de Francisco Álvarez y Alan Lescano.

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El trámite resultó parejo y con ocasiones para ambos lados. Tanto el Bicho como el Granate jugaron con el cuchillo entre los dientes, a sabiendas que una derrota decretaría la eliminación en el primer certamen del año. La espera de 45 minutos extra debido al tiempo suplementario entre Boca y Huracán de Parque Patricios no hizo mella en el espíritu combativo de ambos.

Más allá de las chances en los dos arcos, Argentinos es el que fue certero a la hora de la definición. A los 28 minutos de la primera mitad, el dueño casa golpeó con una acción a balón parado bien ejecutada por Nicolás Oroz, y que finalizó con el buen cabezazo del zaguero Francisco Álvarez para hacer estéril el esfuerzo de Nahuel Losada.

Así se fueron al descanso, con la sensación de justicia en el marcador debido a la tenue superioridad del elenco dirigido por Nicolás Diez y la obligación por parte de la visita de tener que salir a buscar la igualdad para estirar el duelo hasta el alargue.

En el complemento Lanús se hizo dueño del balón a través del gran manejo de su líder Marcelino Moreno, y se acercó al empate con un mano a mano que Bryan Cortés le ganó a Ramiro Carrera. El arquero también respondió con corrección ante disparos del mendocino, y de Carlos Izquierdoz.

Alan Lescano puso cifras definitivas:

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En la última acción, cuando el partido se moría con el solitario tanto de Álvarez, llegó la frutilla del postre con el golazo de Alan Lescano, una de las figuras del conjunto de La Paternal.

Argentinos lo aguantó con alma y vida, y abrochó la clasificación a los cuartos de final del primer certamen del año, que definirá a un campeón y clasificado a la Copa Libertadores del año entrante. Ahora enfrentará en la siguiente instancia a Huracán, que eliminó a Boca en un duelo de altísimo voltaje disputado en La Bombonera.

Minuto a minuto y estadísticas de Argentinos Juniors - Lanús:

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