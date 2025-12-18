La hoja de ruta del bicho: así quedó el cruce de Argentinos Juniors en la Copa Libertadores 2026

Argentinos Juniors es el único equipo argentino en el repechaje de la Libertadores y deberá enfrentar al perdedor entre Liga de Quito o Barcelona para seguir soñando con los grupos.

Argentinos Juniors, que clasificó a la Copa Libertadores 2026 como el 3° de la tabla anual de 2025, es el único equipo argentino que deberá jugar la fase previa para meterse a la instancia de grupos. El sorteo de la CONMEBOL, realizado este jueves 18 de diciembre, definió el duro camino que deberá recorrer el equipo dirigido por Nicolás Diez.

El Bicho debutará en la Fase 2 del repechaje. Si logra avanzar, se uniría a los otros seis clubes argentinos que ya están en la fase de grupos: Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca.

¿Barcelona o Liga de Quito? El rival misterioso y las fechas útiles El primer obstáculo de Argentinos es el representante de Ecuador. La identidad del rival se sabrá pronto, ya que saldrá del duelo final entre Barcelona de Guayaquil y Liga de Quito. El que pierda ese cruce ecuatoriano será el contrincante del Bicho.

El dato útil para agendar: el primer encuentro se jugará en Ecuador (sea Guayaquil o Quito) la semana del 19 de febrero. La definición será la semana siguiente, el 26 de febrero, en el Estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

El camino a la Fase 3 y la curiosa ventaja de la localía Si Argentinos Juniors logra imponerse, deberá disputar la Fase 3 (la última instancia antes de la fase de grupos) contra el ganador de la llave entre Botafogo de Brasil y un representante boliviano (Bolivia 3). Estos partidos se jugarán las semanas del 4 y 11 de marzo.