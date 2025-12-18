18 de diciembre de 2025 - 15:30

La hoja de ruta del bicho: así quedó el cruce de Argentinos Juniors en la Copa Libertadores 2026

Argentinos Juniors es el único equipo argentino en el repechaje de la Libertadores y deberá enfrentar al perdedor entre Liga de Quito o Barcelona para seguir soñando con los grupos.

Argentinos Juniors sorteado en la Copa Libertadores 2026.

El Bicho debutará en la Fase 2 del repechaje. Si logra avanzar, se uniría a los otros seis clubes argentinos que ya están en la fase de grupos: Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca.

¿Barcelona o Liga de Quito? El rival misterioso y las fechas útiles

El primer obstáculo de Argentinos es el representante de Ecuador. La identidad del rival se sabrá pronto, ya que saldrá del duelo final entre Barcelona de Guayaquil y Liga de Quito. El que pierda ese cruce ecuatoriano será el contrincante del Bicho.

El dato útil para agendar: el primer encuentro se jugará en Ecuador (sea Guayaquil o Quito) la semana del 19 de febrero. La definición será la semana siguiente, el 26 de febrero, en el Estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

El camino a la Fase 3 y la curiosa ventaja de la localía

Si Argentinos Juniors logra imponerse, deberá disputar la Fase 3 (la última instancia antes de la fase de grupos) contra el ganador de la llave entre Botafogo de Brasil y un representante boliviano (Bolivia 3). Estos partidos se jugarán las semanas del 4 y 11 de marzo.

Lo cierto es que la localía de la Fase 3 dependerá del rival. Si el equipo boliviano avanza, Argentinos Juniors definirá la llave en Buenos Aires. Pero si el poderoso Botafogo clasifica, el partido de vuelta se jugará en Río de Janeiro.

Para el equipo de La Paternal, que ya levantó el trofeo de la Libertadores en 1985, la meta es clara: superar estas dos instancias para volver a la Fase de Grupos y repetir la participación que tuvo en 2023.

