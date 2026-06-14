Los Knicks vencieron a los Spurs en Texas y son los nuevos campeones de la NBA tras 53 años de espera

Jalen Brunson rechazó 113 millones de dólares en 2024 para facilitar el armado de este plantel y se convirtió en el tercer base "bajo" en liderar un título de la NBA.

Jalen Brunson levanta el premio Bill Russell al Jugador Más Valioso tras ganar el quinto partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks.

Los New York Knicks se consagraron campeones de la NBA este sábado al vencer a San Antonio Spurs por 94-90 en el quinto juego de las Finales. Liderados por una explosión de 45 puntos de Jalen Brunson, el equipo de la Gran Manzana terminó con una espera de 53 años sin títulos.

El encuentro en el Frost Bank Center comenzó con una ventaja temprana para San Antonio, que cerró el primer cuarto 23-13 apoyado en la defensa de Victor Wembanyama. New York recortó la distancia durante el segundo periodo mediante los triples de Brunson, aunque se retiró al descanso cinco puntos abajo. La inexperiencia de la plantilla de los Spurs pesó en los minutos finales para capitalizar su ventaja inicial.

4x5s5s Jugadores de los New York Knicks celebran al quedar campeones de la NBA este sábado, en el Frost Bank Center de San Antonio. EFE/ Carlos Ramírez La noche de Jalen Brunson y el récord de remontada en las finales Con Karl-Anthony Towns limitado a solo dos puntos, Brunson asumió la ofensiva total del equipo. El base de 1,88 metros se unió a Isiah Thomas y Stephen Curry como los únicos jugadores de su estatura o menos en liderar a un equipo campeón en anotación y ganar el MVP de las finales. Sus compañeros destacaron que su influencia trascendió las estadísticas y el entrenador Mike Brown lo calificó como un jugador de élite absoluta.

La consagración llegó después de hitos estadísticos previos en la serie. En el cuarto juego, los Knicks lograron la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA al superar un déficit de 29 puntos para vencer 107-106. Además, el equipo estableció un récord de franquicia con 13 victorias consecutivas en la postemporada durante su camino al campeonato.

x55xxxxx Jalen Brunson la gran figura de los Knicks EFE/ Carlos Ramírez El doblete inédito y el sacrificio económico por el anillo Bajo la dirección de Mike Brown, los Knicks se convirtieron en la primera franquicia en la historia de la liga en ganar la Copa NBA, avanzar a los playoffs, llegar a las Finales y obtener el título en la misma temporada. Este éxito estructural fue precedido por una decisión financiera de Brunson en julio de 2024, cuando rechazó una extensión de contrato máxima para facilitar el armado del plantel campeón.