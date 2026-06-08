8 de junio de 2026 - 19:29

NBA Europa un nuevo proyecto que tiene la FIBA en carpeta

La idea de la FIBA y de la NBA es arrancar la competición en octubre de 2027 y se considera que este proyecto ayudará a llevar a otro nivel el básquet europeo.

La FIBA había pensado en Pau Gasol para comandar el proyecto de NBA Europa, pero ahora deberá esperar que el ex basquetbolista catalán acepte o no, dado que es parte del COI hace poco tiempo

La FIBA había pensado en Pau Gasol para comandar el proyecto de NBA Europa, pero ahora deberá esperar que el ex basquetbolista catalán acepte o no, dado que es parte del COI hace poco tiempo

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, aseguró que la participación de Pau Gasol en el proyecto de NBA Europa Europa es algo que depende de la voluntad del español y destacó la relación muy cercana con el doble campeón de la liga de baloncesto estadounidense con Los Ángeles Lakers.

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"Justo he estado sentado a su lado hace poco en Los Ángeles en una reunión sobre los Juegos. Pau es de los jugadores retirados más ocupados. Es algo que depende de él. Está cerca, veremos en el momento correcto si participará y cómo", dijo Zagklis en una mesa redonda que se hizo en San Antonio en el marco de las Finales NBA.

La idea de la FIBA y de la NBA

Zagklis confirmó que la idea de la FIBA y de la NBA es arrancar la competición en octubre de 2027 y consideró que este proyecto ayudará a llevar a otro nivel el baloncesto europeo.

"El mecanismo es claro, trabajamos con el objetivo de octubre 2027. Está claro que habrá clasificación para la BCL (Basketball Champions League), y uno o más torneos de clasificación entre los mejores equipos mejor clasificados en ligas domésticas. De BCL tendremos 3 equipos, luego haremos un ‘ranking’ de las ligas nacionales dependiendo de su participación en Europa, para tener el mejor ‘ranking'", informó.

El directivo ve NBA Europa como un proyecto en el que reinará la igualdad

"Queremos que los clubes top sean grandes en deporte y en negocio, y también estamos pendientes del aspecto deportivo y de la visión de los demás clubes en Europa. El camino hacia la élite debe ser visible, alcanzable y sostenible", dijo.

La NBA, de la mano de la FIBA, trabaja con la idea de que la nueva liga, que empezó a gestarse al margen de la Euroliga, comience a rodar en octubre de 2027 con la participación de 16 equipos, doce de ellos con plaza fija.

Para este proyecto buscan atraer a históricos del baloncesto europeo como Real Madrid o Barcelona, pero también la creación de equipos nuevos en sitios como Londres o Manchester, sin tradición en este deporte

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