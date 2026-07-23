23 de julio de 2026 - 18:47

Gimnasia abre el Clausura con la ilusión renovada ante Central Córdobal: hora, TV y formaciones

El Lobo será el primer equipo mendocino en salir a la cancha tras el receso mundialista. Por la primera fecha de la Liga Profesional recibe al Ferroviario en el Parque.

En su primer duelo del torneo Clausura, el Lobo recibe al Ferroviario en el Víctor Legrotaglie.

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Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Gimnasia y Esgrima recibe a Central C&oacute;rdoba

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El desafío de consolidarse en Primera

El conjunto dirigido por Darío Franco afrontará la segunda parte de la temporada con el objetivo de consolidar todo lo bueno que mostró durante el primer semestre, en el que logró mantenerse con comodidad lejos de la zona de descenso en su regreso a la máxima categoría después de cuatro décadas. Ahora, el desafío será dar un paso más, sumar protagonismo y pelear por puestos de mayor relevancia en la tabla.

Un plantel con pocas modificaciones

A diferencia de otros equipos, el Mensana mantuvo prácticamente intacta la base del plantel. Hasta el momento no incorporó refuerzos y solo registró algunas bajas. Nicolás Linares (se fue a Aldosivi), Enzo Gaggi (cedido a préstamo a Mitre de Santiago del Estero), Tobías Cervera (regresó a Rosario Central). En tanto que Juan Pablo Álvarez y Nicolás Ferreyra no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza&nbsp;

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Un Legrotaglie con importantes mejoras

Mientras el equipo ultima detalles para el debut, el club también trabaja intensamente para presentar un estadio renovado. En el sector bajo del Víctor Legrotaglie se llevan adelante importantes obras que incluyen la remodelación de los vestuarios local y visitante, el gimnasio, la sala de prensa y distintos espacios de servicios. Además, fueron reemplazadas las butacas de los bancos de suplentes, uno de los cambios más visibles.

Desde la institución confían en que todos los trabajos estarán concluidos en los próximos días, para que el estadio luzca renovado en el comienzo de un semestre que genera expectativas entre los hinchas blanquinegros.

Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Central Córdoba

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Central Córdoba

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi o Agustín Romero; Alan Laprida, Matías Vera, Tiago Cravero, Diego Barrera; Exequiel Naya y Michael Santos. DT:Matías Villavicencio/Emiliano Romero.

Estadio: Víctor Legrotaglie

Hora: 16.45

Árbitro: Andrés Gariano

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Gimnasia y Esgrima vs Central Córdoba - Minuto a minuto

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