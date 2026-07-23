Gimnasia abre el Clausura con la ilusión renovada ante Central Córdobal: hora, TV y formaciones

Terminó la espera. Después de casi tres meses de receso por la disputa del Mundial 2026, el fútbol argentino vuelve a la acción con el inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con la Selección Argentina como subcampeona del mundo, tras caer por 1 a 0 frente a España en la final, los equipos de Primera retoman la competencia y los representantes mendocinos vuelven a escena.
El primero en salir a la cancha será Gimnasia y Esgrima, que este viernes, desde las 16.45, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha inaugural del certamen. El encuentro será televisado por ESPN Premium y TNT Sports, con arbitraje de Andrés Gariano.
Gimnasia y Esgrima recibe a Central Córdoba
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El desafío de consolidarse en Primera
El conjunto dirigido por Darío Franco afrontará la segunda parte de la temporada con el objetivo de consolidar todo lo bueno que mostró durante el primer semestre, en el que logró mantenerse con comodidad lejos de la zona de descenso en su regreso a la máxima categoría después de cuatro décadas. Ahora, el desafío será dar un paso más, sumar protagonismo y pelear por puestos de mayor relevancia en la tabla.
Un plantel con pocas modificaciones
A diferencia de otros equipos, el Mensana mantuvo prácticamente intacta la base del plantel. Hasta el momento no incorporó refuerzos y solo registró algunas bajas. Nicolás Linares (se fue a Aldosivi), Enzo Gaggi (cedido a préstamo a Mitre de Santiago del Estero), Tobías Cervera (regresó a Rosario Central). En tanto que Juan Pablo Álvarez y Nicolás Ferreyra no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza
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Un Legrotaglie con importantes mejoras
Mientras el equipo ultima detalles para el debut, el club también trabaja intensamente para presentar un estadio renovado. En el sector bajo del Víctor Legrotaglie se llevan adelante importantes obras que incluyen la remodelación de los vestuarios local y visitante, el gimnasio, la sala de prensa y distintos espacios de servicios. Además, fueron reemplazadas las butacas de los bancos de suplentes, uno de los cambios más visibles.
Desde la institución confían en que todos los trabajos estarán concluidos en los próximos días, para que el estadio luzca renovado en el comienzo de un semestre que genera expectativas entre los hinchas blanquinegros.
Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Central Córdoba
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Central Córdoba
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi o Agustín Romero; Alan Laprida, Matías Vera, Tiago Cravero, Diego Barrera; Exequiel Naya y Michael Santos. DT:Matías Villavicencio/Emiliano Romero.
Estadio: Víctor Legrotaglie
Hora: 16.45
Árbitro: Andrés Gariano
TV: ESPN Premium y TNT Sports
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