Entre el Mundial y el Lobo: Darío Franco revive su historia mientras proyecta el futuro de Gimnasia

Gimnasia y Esgrima transita la recta final de la pretemporada y ya piensa en el inicio del segundo semestre de la Liga Profesional . Después del extenso receso provocado por la disputa del Mundial 2026, el Lobo afina los últimos detalles con la mira puesta en el debut frente a Central Córdoba .

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En su primera temporada en la máxima categoría, el Mensana ce rró un semestre que superó las expectativas. No solo logró mantenerse lejos de la zona de descenso, el principal objetivo cuando comenzó el año, sino que también estuvo muy cerca de clasificarse entre los ocho mejores de la Zona para disputar los playoffs.

Con la continuidad asegurada de Darío Franco en el banco de s uplentes, e l desafío ahora será sostener lo realizado y dar un paso más.

El entrenador, que vistió la camiseta de la Selección Argentina y fue campeón de la Copa América 1991 , conoce de desafíos. Aquel año irrumpió con fuerza tras consagrarse campeón c on Newell's bajo la conducción de Marcelo Bielsa. Alfio Basile lo convocó al seleccionado , donde rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo campeón en Chile, antes de ser transferido al Zaragoza de España.

Su carrera en la Selección sufrió un duro golpe en la Copa América de 1993 , cuando una fractura de tibia y peroné, producto de una fuerte infracción del boliviano Marco Sandy, lo marginaría y con el tiempo lo dejaría sin la posibilidad de disputar el Mundial de Estados Unidos 1994.

Mientras Argentina vuelve a vivir la pasión de otra Copa del Mundo, Franco revive aquellos recuerdos con emoción, aunque hoy su cabeza está puesta en otro objetivo: consolidar a Gimnasia en la Liga Profesional y llevarlo a pelear por un lugar entre los mejores.

Darío Franco y el Turco García convirtieron los goles del amistoso frente a Inglaterra en Wembley. Gentileza.

"El Mundial se vive con mucha emoción"

-¿Cómo estás viviendo este Mundial?

-Los partidos de la Selección los vivo con mucha ansiedad, mucha emoción y, por suerte, también con mucha alegría. Uno sufre durante los partidos, después llegan los nervios y finalmente la felicidad cuando el equipo convierte para empatar o ganar.

-¿Te trae recuerdos de tu etapa en la Selección?

-Sí, por supuesto. Aunque yo no tuve la posibilidad de jugar un Mundial. Me imagino que debe ser completamente distinto estar dentro de la cancha representando al país. Es el torneo más importante que existe a nivel de selecciones.

-¿Qué sensaciones te genera recordar aquellos años?

-Los recuerdos son muy lindos. Más allá de la lesión que tuve, me quedo con todo lo bueno que viví. La lesión fue parte de la profesión. Son cosas que pueden pasar y hoy la miro de esa manera.

Darío Franco fue campeón de la Copa América junto a la Selección Argentina. Gentileza.

El recuerdo de Inglaterra

-Argentina vuelve a enfrentar a Inglaterra en un Mundial. Vos tuviste la oportunidad de jugar contra ellos en Wembley e incluso convertir un gol.

-Sí, fue un amistoso muy especial. Empezamos perdiendo 2 a 0 y logramos empatar con dos goles de cabeza. Son partidos que uno nunca olvida y, cuando llegan estas fechas, inevitablemente vuelven esos recuerdos.

El presente de Gimnasia

-¿Cómo llega el equipo al comienzo del torneo?

-Muy bien. Estoy muy conforme con la manera en que entrenó el plantel durante toda la pretemporada. Llevamos más de un mes de trabajo y, por suerte, no tuvimos lesiones importantes, que siempre es una de las mayores preocupaciones. Además, al mantener prácticamente la misma base del plantel, el funcionamiento aparece mucho más rápido. Ahora nos queda el amistoso frente a Argentino para cerrar esta etapa y enfocarnos de lleno en el debut con Central Córdoba.

Junto a sus colaboradores, Darío Franco comenzó a delinear el partido del próximo viernes, frente a Vélez Sarsfield. Gentileza

-Esta vez tuviste tiempo para trabajar. ¿Qué cambió respecto de cuando asumiste?

-Muchísimo. Cuando llegamos había que competir inmediatamente y no existía margen para conocer al grupo. Ahora pudimos trabajar con tiempo, fortalecer una idea de juego y evaluar mejor a cada futbolista. Eso nos permite elegir con más herramientas el equipo que queremos poner en cancha.

-El objetivo del segundo semestre

-En la primera parte del año cumplieron el objetivo de alejarse del descenso. ¿Cuál es la meta ahora?

-Uno siempre aspira a lo máximo. El objetivo es terminar entre los ocho mejores para tener la posibilidad de disputar los playoffs. Pero para llegar a eso primero hay que pensar en el partido que viene. Hoy toda nuestra atención está puesta en el debut frente a Central Córdoba.

El golpe del clásico

-¿Costó asimilar la derrota en el clásico?

-Sí, fue muy dura. No fue una derrota más por la manera en que se dio el resultado. Pero tampoco había tiempo para quedarse lamentando. Había que hacer el duelo, corregir errores y pensar rápidamente en el partido siguiente. El grupo respondió muy bien y logró cambiar el enfoque.

El Lobo cerró el torneo Apertura de la Liga Profesional en su primer año en la divisional, con un triunfazo frente al Halcón. Ramiro Gómez

El mercado de pases

-¿Cómo está la búsqueda de refuerzos?

-Seguimos trabajando. Hemos hablado con distintos futbolistas, pero por diferentes motivos todavía no se pudo cerrar ninguna incorporación.

-¿En qué puestos buscás reforzar el plantel?

-Necesitamos un defensor, un volante y un delantero, preferentemente un atacante de área que también pueda moverse por afuera.

La fortaleza del grupo

-¿Qué es lo que más valorás de este plantel?

-La armonía. Hay un gran respeto entre todos, tanto dentro como fuera de la cancha. Eso facilita el trabajo diario y es una base muy importante para cualquier equipo. Cada uno tiene su manera de ser, pero todos entendemos que el respeto tiene que estar por encima de todo.