Básquet: Las voces tras el primer punto de la Finales de La Liga Nacional

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia dio el primer golpe en las Finales de la Liga Nacional de Básquet al vencer a Quimsa por 82 a 73 en Santiago del Estero y quedarse con la ventaja de localía. Tras el encuentro, Sebastián Carrasco y Carlos Rivero destacaron el trabajo colectivo del equipo, valoraron el rendimiento defensivo y coincidieron en que la serie todavía tiene mucho camino por recorrer.

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"En la fase regular tuvimos muy buenos partidos de visitante, pero en las primeras instancias de playoffs no se nos dieron. Quizás perdimos esa esencia de jugar bien fuera de casa y la recuperamos hoy. Sabíamos que podíamos hacer un buen partido tanto en defensa como en ataque", señaló.

Más allá de la alegría por el triunfo, el base dejó en claro que el plantel mantiene los pies sobre la tierra. "Estamos contentos, pero esto sigue. Es el primer juego, robamos la localía y tenemos que seguir enfocados. Va a ser una serie durísima y creo que si seguimos enfocados defensivamente las cosas van a salir adelante".

Carrasco también hizo referencia a la importancia del aspecto mental en una definición tan pareja. "Obviamente van a existir errores, esto es una final, hay tensión de los dos lados, pero quien tenga la cabeza más fría se quedará con la serie. Nosotros tenemos que seguir así: enfocados, con humildad, luchando y saliendo a la cancha a buscar los partidos. Es el primer pasito, pero faltan tres más".

Pensando en el segundo encuentro, el jugador de Gimnasia espera una reacción del conjunto santiagueño. "Somos un equipo muy completo, con muchas variantes en ataque y en defensa. Tenemos que seguir por este camino e intentar repetir el trabajo para poder quedarnos con el segundo juego también. Tenemos que esperar una reacción de Quimsa, siempre sucede. Seguramente ellos van a salir con una intensidad mucho mayor a la de hoy. De entrada, tenemos que estar preparados para un juego totalmente distinto. Las finales son así y hay que estar preparados para todo lo que suceda en la cancha".

taruta Básquet. Carlos Rivero en un ataque de Gimnasia LNB

Por su parte, Carlos Rivero volvió a ser una pieza clave en ambos costados de la cancha y cerró su planilla con 10 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. El pívot destacó la importancia de haber ejecutado el plan de juego durante los cuarenta minutos.

"Pudimos jugar muy bien, estamos muy contentos por eso. Este era un partido súper importante, salimos a buscarlo y por suerte nos lo pudimos llevar".

Rivero también resaltó la jerarquía del rival y la necesidad de sostener la concentración cuando Quimsa intentó reaccionar en el complemento. "Quimsa tiene un equipo muy largo, con jugadores de mucha jerarquía. Sabíamos que en el segundo tiempo iban a salir a buscar el partido y que si nos descuidábamos nos podían reducir la diferencia. Entonces tratamos de mantener la defensa y de pasarnos la pelota en ataque".

Al igual que Carrasco, el interno anticipó que el segundo capítulo será aún más exigente. "El segundo juego va a ser mucho más duro que este. Quimsa va a salir a buscar el partido para defender la localía. Nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo que hicimos hoy y estar enfocados".

Con la serie 1-0 a favor del Mens sana, ambos equipos volverán a verse las caras el lunes en el estadio Ciudad, donde Gimnasia buscará ampliar la ventaja y Quimsa intentará igualar la definición antes del viaje a Comodoro Rivadavia.